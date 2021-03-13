Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin

13.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:00
Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin

Diyetisyen Eda Balcı, günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesi gerektiğini belirterek Türkiye'de 18-19 gram tuz tüketildiğini söyledi.

Diyetisyen Eda Balcı, günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesi gerektiğini belirterek Türkiye'de 18-19 gram tuz tüketildiğini söyledi. Fazla miktarda tüketilen tuzun sağlığa çok zararlı olduğunu hatırlatan Balcı, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 gramdan fazla tuz tüketiminin başta kalp hastalıkları, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları olmak üzere, diyabet, obezite ve bazı kanser türlerinin görülme olasılığında artış olduğunu bildirmiştir" dedi.

11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası ile ilgili Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, fazla tüketilen tuzun sağlığa zararlı olduğunu anlatarak, tuz tüketimini düşürmek için bilgi verdi.

Balcı, tarih boyunca besinleri daha uzun süre koruyabilmek amacıyla kullanılan tuzun, yiyeceklere lezzet verdiğinin fark edilmesi ile de tüketiminin zamanla yaygınlaştığını belirterek zamanla yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Tuzun, vücudun asit, baz ve elektrolit dengesinin sağlanmasında önemli rol oynadığını belirten Balcı, "Bu görevi nedeniyle tuzun gerekliliği tartışılmazdır. Fakat günlük alınması gereken miktar konusu önemlidir. Günlük 5 gramdan fazla tuz tüketimi sağlığımız için zararlıdır. Fazla tuz tüketimi hastalık riskini artırır" diye konuştu.

KALP HASTALIKLARI, HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI NEDENİ

Balcı, günlük tuz tüketiminin miktarına dair açıklamalarına şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 5 gramdan fazla tuz tüketiminin başta kalp hastalıkları, hipertansiyon ve böbrek hastalıkları olmak üzere, diyabet, obezite ve bazı kanser türlerinin görülme olasılığında artış olduğunu bildirmiştir. Önerilen bu miktarın da yemeklere tuz eklemeden, doğal olarak günlük tükettiğimiz yiyeceklerle ve içeceklerle sağlanabilecek bir oran olduğunu söylemiştir."

"TÜRKİYE ORTALAMASI ÇOK YÜKSEK"

Ülkelerin günlük tükettikleri tuz miktarının farklı olduğuna dikkat çeken Balcı, "Avrupa ülkelerinde günde 8-9 gram tuz tüketilirken, yapılan çalışmalarda Türkiye'de günlük tüketilen tuz miktarının  18-19 gram arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu endişe verici miktar ülkemiz insanının sağlığını ciddi oranda etkilemektedir. Fakat, asıl endişe verici nokta ise, toplumun büyük çoğunluğunun bu tehlikenin farkında olmaması ve beslenme şeklinde herhangi bir değişiklikte bulunmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"HAZIR, İŞLENMİŞ PAKET ÜRÜNLER KULLANMAYIN"

Fazla tuz tüketiminden kaçınmanın, oluşabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilmek açısından çok önemli olduğunun altını çizen Balcı, "Örneğin hazır, işlenmiş paket ürünler kullanılmamalı, sofrada tuzluk bulundurulmamalı, tuz oranı fazla gıdaların (salça, turşu, sucuk, konserve vb.) tüketimi olabildiğince azaltılmalı, ekmekler 'tuzsuz ekmek' olarak tercih edilmeli, yemeğin tadına dahi bakmadan tuz ekleme alışkanlığından vazgeçilmelidir. Yemeklere lezzet vermesi amacıyla tuz yerine baharatların kullanımı arttırılmalıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Akif Ersoy Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Murat Balcı Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzmanından uyarı: Günlük tuz tüketimi 5 gramı geçmesin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 11:01:45. #1.14#
title