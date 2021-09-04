Uzmanından uyarı: Bu hastalıklar görme kaybına neden olabilir

Diyabete bağlı ortaya çıkan diyabetik retinopati, kalıcı görme kaybına neden olabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeref Kayabaş, "Sarı nokta, glokom ve diyabetik retinopati hastalıkları görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

Diyabete bağlı ortaya çıkan diyabetik retinopati, kalıcı görme kaybına neden olabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeref Kayabaş, "Sarı nokta, glokom ve diyabetik retinopati hastalıkları görme kayıplarına neden olabilir" dedi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeref Kayabaş, "Diyabetik retinopati gözün sinir ağ tabakasında sıvı yağ partiküllerinde meydana gelir. Retinada oluşan zayıf yeni damarlar şiddetli göz içi kanamalara neden olur" diye konuştu.

SARI NOKTA HASTALIĞI GENELLİKLE 60 YAŞ ÜSTÜNDE GÖRÜLÜR

Sarı nokta hastalığıyla da ilgili bilgiler de aktaran Kayabaş, "Toplumda sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makuladejenerasyonu geri dönüşü olmayan körlük sebeplerinin başında gelir. Sarı nokta hastalığında görme azalması ve çarpık görme önemli bir belirtidir. Sarı nokta hastalığı genellikle 60 yaş ve üzerinde görülür" ifadelerini kullandı.

"ÜVEİT HASTALARININ DÜZENLİ VE SIK TAKİPLERİ ZORUNLUDUR"

Op. Dr. Şeref Kayabaş sözlerine şöyle devam etti:

"Üveit, gözün hem ön hemde arka kısmını (retina) ilgilendiren ve her yaş grubunda ortaya çıkan ve acil tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Hastalar, çoğunlukla bir göz de kızarıklık, ağrı, ışığa bakamama ve görme azalması ile başvururlar. Üveit hastalarının düzenli ve sık takipleri zorunludur. Zamanında yapılan yoğun ilaç tedavisi ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Üveit hastalarında gecikmeler çeşitli komplikasyonların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu komplikasyonlar; pupil ( göz bebeği ) yapışıklıkları, göz tansiyonunun yükselmesi, makula ödemi ve retina kanamaları ve katarakt oluşumudur. Bunların tedavisi güç ve herkes için zahmetlidir. Bu komplikasyonlar belirgin görme kayıpları ve göz hasarına sebep olmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GLOKOM GÖRME KAYBINA NEDEN OLABİLİR"

Glokom hastalığının görme kayıplarına neden olacağını söyleyen Kayabaş sözlerini şöyle noktaladı:

"Çeşitli glokom tipleri, farklı klinik belirtileri ve tedavisi vardır. Göz tansiyonu yüksekliği doğrudan göz siniri hasarına neden olur. Çoğunlukla hiçbir belirtisi yoktur. Sessiz bir şekilde ilerleyici görme hasarına neden olur. Bu nedenle hastalık ancak düzenli yapılan göz muayeneleri ile tespit edilir. Günümüz de glokom hastalarının çoğunluğu ilaç tedavisi ile ilaçların yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi uygulama ile başarılı sonuçlar almaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı