Uzmanından uyarı; 9-11 yaş arasındaki çocukların HPV aşısını ihmal etmeyin
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Uzmanından uyarı; 9-11 yaş arasındaki çocukların HPV aşısını ihmal etmeyin

16.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:19
Uzmanından uyarı; 9-11 yaş arasındaki çocukların HPV aşısını ihmal etmeyin

RAHİM ağzı kanserinin her yıl 500 bin kadını etkilediğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, Ulusal Aşı Takvimi dışında kalan HPV aşısının çocukluk çağında yapılması önerisinde bulundu.

RAHİM ağzı kanserinin her yıl 500 bin kadını etkilediğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, Ulusal Aşı Takvimi dışında kalan HPV aşısının çocukluk çağında yapılması önerisinde bulundu. Akıncı, "Rahim ağzı kanserinin nedeni yüzde 95 HPV virüsü. Virüsteki bulaşmayı ancak aşıyla engelleyebiliriz. O nedenle bu aşının 9 ila 11 yaşları arasında yapılmasını öneririm" dedi.

Her yıl 500 bin kadını etkileyen ve kanserden kadın ölümleri arasında 5'inci sırada yer alan rahim ağzı kanseri vakalarının HPV aşısıyla azalmaya başladığını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, Rahim Ağzı Kanseri farkındalık ayı nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. Rahim ağzı kanseriyle mücadelede aşılamanın önemine değinen Op. Dr. Aylin Akıncı, "HPV aşısı, Avrupa ve Amerika'da rutin aşı takviminde. Bizde de yavaş yavaş aşılama başladı. Bu nedenle ileriki yıllarda bu kanseri daha az görmeye başlayacağız. Bu konuda bir literatür çalışması olmasa da aşılanma ile birlikte 10 yılda yüzde 30 oranında bir azalma görüldü diyebiliriz" diye konuştu.

"YILDA BİR BU TESTİ YAPTIRIN"

Aktif cinsel yaşamla birlikte her kadının smear (halk arasında bilinen adıyla simir) adı verilen rahim ağzı kanseri tarama testini yaptırması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Akıncı, "Bu jinekolojik muayene esnasında yapılan bir test. Can yakıcı bir şey değil, kadınlar bundan korkmasınlar. Jinekolojik muayenelerini olup her sene bu testi yaptırsınlar. Çünkü rahim ağzı kanseri erken evrede tedavisi olan bir kanser türü. Biz o muayene sırasında bozulmuş hücreleri gördüğümüzde kanserleşmeye dahi gitmeden önlem alıyoruz. Kadınlara HPV virüsü taşıyor mu? diye bir tarama yapıyorsak ve virüs taşıyıcılığı varsa o zaman senede bir muayeneyi kesin öneriyoruz. HPV virüsü taşımayan sağlık merkezlerine ulaşması daha zor olan gruplar 5 yılda bir bu testi yaptırabilir" tavsiyesinde bulundu.

"AŞI İÇİN EN DOĞRU ZAMAN ÇOCUKLUK ÇAĞI"

Rahim ağzı kanserinin nedeninin yüzde 95 HPV virüsü olduğunu anlatan Op. Dr. Akıncı, "Bu virüs nedenli bir kanser ve dolayısıyla biz virüsteki bulaşmayı aşıyla engelleyebiliriz. O nedenle 9 ila 11 yaşlarında başlanmasını öneriyoruz. Sonrasında ise kadınlarda herhangi bir yaş sınırı olmaksızın yapılabilir. 2 ya da 3 doz şeklinde uygulanabilir. Çocukluk çağı aşılarına bunun da eklenmesi gerekiyor. HPV virüsü bulaşan birisine de bu aşıyı yaptığınızda bozulmuş hücrelerin hızlı ilerlemesini engellemiş olursunuz. Bizim amacımız hiç bulaşmasın bu virüsü hiç kapmayalım" ifadelerini kullandı.

Son olarak anne olmayı düşünen kadınlara uyarılarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, "Eğer rahim ağzı kanseri sadece rahim ağzında ise ilerlemediyse rahim duvarına, derin dokulara gitmediyse sadece rahim ağzına müdahale ile onu ortadan kaldırabiliriz. Rahmi almadığımız durumlarda kişinin annelik şansı devam ediyor" dedi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT

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