Uzmanından uyarı: 3 haftalık tatilde pandemiyi göz önünde bulundurun

Şubat ayına günler kala yarıyıl tatili de geldi. Öğrencilere 3 haftalık tatil için önerilerde bulunan Prof. Dr. Ragıp Özyürek "Pandemi döneminde birçok yenilikle karşılaşıyoruz ve bu bizim esnek olmamızı gerektiriyor. Yeni sorunlara, salgının olmadığı dönemin çözümleri ile yaklaşmak yerine, bu döneme özgü çözümler üretmeye çalışmak daha yararlı olabilir. Yani 3 haftalık tatilde yapacağınız aktiviteler sırasında pandemiyi göz önünde bulundurun" dedi

Çocuklar için de zor geçen pandemi döneminde yarıyıl tatilinin nasıl değerlendirileceği ile ilgili tavsiyelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ragıp Özyürek "Yaşadığımız bugünlerde daha esnek, dikkatli, akılcı ve planlı olmamız gerekiyor. Velilerimiz çocuklarının bu 3 haftalık dönemlerini bu şekilde değerlendirebilir" diye konuştu.

3 HAFTA NASIL GEÇİRİLMELİ?

Öğrencilere, önemlere dikkat ederek aktiviteler yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Özyürek "Bu 3 hafta boyunca dinlenmek ve dönem boyunca yapamadıklarını yapabilmek öğrenciler için yararlı olacaktır. 3 hafta sonra okula ve derslere dinlenerek başlamak bu tatilin amacı olabilir. Pandemi koşullarında kendimizin ve çevremizin sağlığına dikkat ederek, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikler yapılması oldukça keyifli ve dinlendirici olacaktır. Sosyal ilişkilerimizi elbette telefonla ya da uzaktan görüntülü konuşmalarla yapabiliriz. Uzun süredir görüşemediğimiz akrabalarımız ve arkadaşlarımıza öncelik verebiliriz. Ayrıca, internet ortamında tiyatro, sinema, dizi ve belgesel izlemek de keyifli olacaktır. Kitap olarak ise öğrencilerin sevdikleri bir konuda kitap bulup o konuda okumalar yapmalarını öneriyorum. Tabii sosyal mesafeye dikkat ederek, açık havada oyunlar ya da sportif etkinlikler yapılması da çok iyi gelecektir. Bu arada öğretmenlerin verdikleri ödevlerin yapılması gerekiyorsa, tatil sonuna bırakarak yapılmasını değil, en kısa sürede bunların bitirilmesini ve rahat etmelerini öneririm" ifadelerini kullandı.

VELİLERE DÜŞEN GÖREVLER

Velilerin tatil sürecinde sürekli evde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklarıyla bol bol aktiviteler yapmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyürek "Veliler 3 hafta süresince, imkanları ölçüsünde çocuklarının yanında olabilir, ilişkilerini artırabilir ve canlandırabilirler. Çocuklarının dinlenmesi kadar, sürekli evde kalmak zorunda olmalarından dolayı sıkıntılar yaşanıyorsa, uygun zamanlarda açık hava etkinlikleri, kent ormanlarında yürüyüş, birlikte spor yapma, sosyalliğin uzaktan görüntülü görüşmelerle yapılması gibi konulara ağırlık verebilirler. Ayrıca, çocuklarının en çok sevdikleri konularda kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmaları da yararlı olabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı