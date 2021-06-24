Uzmanından üniversite adaylarına "sınav" önerileri

Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, "Geç kalmamak adına sınavdan 1-2 gün önce lütfen öğrenciler sınava girecekleri okulları görmeleri lazım. Çünkü sınav yerinin bilinmemesi sınav kaygısını, stresini daha da artıracaktır.

Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, "Geç kalmamak adına sınavdan 1-2 gün önce lütfen öğrenciler sınava girecekleri okulları görmeleri lazım. Çünkü sınav yerinin bilinmemesi sınav kaygısını, stresini daha da artıracaktır." dedi.

Alkayış, AA muhabirine, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS için son viraja girildiğini, şu ana kadar hazırlıklarını yapan adayların kalan sürede birkaç önemli konuya dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle sınav sabahında özel bir kahvaltı hazırlanmaması gerektiğini anlatan Alkayış, "Kahvaltı yapmadan lütfen sınava gitmeyelim ama sınav sabahı özel bir kahvaltı seremonisi olmasın. Aday daha önceki günlerde deneme sınavlarında hangi kahvaltı modu ile gidiyorsa aynı şekilde sınav sabahında bunu yapması lazım." diye konuştu.

Ebeveynlerin sınav günü ve sınava yakın günlerde gereğinden fazla adaya ilgi göstermemesi gerektiğini vurgulayan Alkayış, bu durumun sınav kaygısı ve stresini artırabileceğini kaydetti.

Özellikle sabah oturumlarında adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını anlatan Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geç kalmamak adına sınavdan 1-2 gün önce lütfen öğrenciler sınava girecekleri okulları görmeleri lazım. Çünkü sınav yerinin bilinmemesi sınav kaygısını, stresini daha da artıracaktır. Her yıl sınava yetişemeyen, okulların yerlerini karıştıran adaylarla karşılaşıyoruz. Bu sene de böyle bir durumla karşılaşmamak adına bunu yapmamız gerekiyor."

Öğrencilerin soru çözme alışkanlarının sınavda değiştirmemesi gerektiğini dile getiren Alkayış, adayın sınava hazırladığı dönemde hangi stratejiyle deneme sınavlarına girdiyse o stratejileri üniversite sınavında da uygulamasını istedi.

Alkayış, "Turlama tekniğini dediğimiz bir olay vardır sınav esnasında süreniz yetmediği dilimlerde turlama tekniğini rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve sorularla lütfen inatlaşmayın." diye konuştu.

"Beklentinizin altında bir sınav sonucu ile karşı karşıya geldiğinizde, bu ne hayatın başlangıcı ne de sonudur." diyen Alkayış, şöyle devam etti:

"Kendimize de sınav esnasında güvenli limanlar yaratarak şunu ifade etmeliyiz, 'evet ben yerinde ve zamanında çalıştım, üstüme düşeni yaptım, şu anda sınavda ilgili süreyi kullanıp sınavda benim var olan soruları cevaplamam gerekir'. Bu düşünceyle ve motivasyonla girdiğiniz takdirde en azından sınavdaki başarımız daha yüksek olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık