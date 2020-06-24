Uzmanından üniversite adayları ve ailelerine YKS tavsiyeleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Damla Eyüboğlu, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Damla Eyüboğlu, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde adaylar ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.

Eyüboğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ebeveynlerin çocuklarına sınav öncesinde moral vermelerini ve psikolojik olarak çocuklarını rahatlatmaya yönelik iletişim kurmalarını önerdi.

Sınavın hayat memat meselesi olmadığını vurgulayan Eyüboğlu, "Sınavlar hayatınıza hükmetmemeli. Bakıldığında, özellikle sınavın son haftasında tüm gündem değişiyor. Bu çok yanlış. Sınava hak ettiği kadar değer vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Eyüboğlu, başarısız geçen bir sınavın ardından öğrencilerde psikolojik sorunlar oluşabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrenci, 'Ben bu sınav doğrultusunda değerliyim, sınavda ne kadar başarılı olursam o kadar iyi şeyleri hak ederim' diye düşünüyor. Tek bir hedefe odaklanılması, sınavın devasa bir görünüm almasına yol açıyor. Bu nedenle sosyal yaşam aktiviteleri aksatılmamalı. Hayattan keyif alınmaması mutsuzluk yaratır. Çocuğumuza 'Sen bu sınavdan değerlisin' demeliyiz. Kaygıyı artıran 'ama'lı cümleler kullanmamalıyız. Aile olarak, sınavda başarısız olmanın hayatın sonu olmadığı mesajını iyi kodlamalıyız."

Akademik başarının dışında her gencin B ve C planlarının olması gerektiğine işaret eden Eyüboğlu, "Sınav tek ölçüt olamaz. Hayatta hiçbir şeyin gençlerin hayatlarından ve kendilerinden daha önemli olmadığını unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA