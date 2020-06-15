Uzmanından tavsiye: 2020 YKS'nin fırsatlarını değerlendirin
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Uzmanından tavsiye: 2020 YKS'nin fırsatlarını değerlendirin

Binlerce aday bu yıl üniversiteli olmak için ter dökmeye hazırlanıyor.

Uzmanından tavsiye: 2020 YKS'nin fırsatlarını değerlendirin
15.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:34

Binlerce aday bu yıl üniversiteli olmak için ter dökmeye hazırlanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sayılı günler kala uzmanlar öğrencilere "2020 YKS'nin fırsatlarını değerlendirin" tavsiyesinde bulundu.

Yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin iyi bir üniversite için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 27-28 Haziran'da gerçekleşecek. Sınava sayılı günler kala öğrencilerin stresinin arttığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreteri Sebahattin Kutlu, öğrencilerin kalan günleri hesaplamaması gerektiğini söyledi. Tarihlerde yaşanan değişikliğin öğrencilerde kaygıya yol açtığına vurgu yapan Kutlu, "İlk tavsiyemiz günleri saymayı bırakmak olsun. Bundan 6 ay önce nasıl çalışıyorsak, yine aynı süre gibi çalışmalıyız. 2 hafta kalmış olması hiçbir şey değiştirmiyor. Günü nasıl planladığımız çok önemli" dedi.

GÜNÜNÜZÜ ÜNİVERSİTE HEDEFİ İLE GEÇİRİN

Sınav için öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kutlu, "Günlerini üniversite hedeflerine ulaşmak için nasıl geçirdikleri çok önemli. Zamanın çok fazla önemi yok. Fark bizim zihnimizde. Öğrenciler zaman yaklaştıkça netlerinin düştüğü konusunda tereddüt yaşıyor. Böyle bir şey yok. Sınava girdiklerinde yapacaklarının en iyisini yapacaklardır. Sınav günü öğrenciler kendilerini psikolojik olarak zora sokmazlarsa, sınav anında sınav dışında şeylere konsantre olmazlarsa yapabileceklerinin en iyisini yapacaklardır" dedi.

PLANLAMALARI SINAV GÜNÜNE GÖRE YAPIN

Bugün ve yarın ne yapacaklarını sınav gününe göre planlayarak geçirmenin önemine değinen Kutlu, "Her gün bizim için müthiş fırsatlar yaratıyor. Bireysel sağlığımız çok önemli çünkü sınav sadece psikolojik değil fizyolojik de bir an. Normalde yapmadığımız şeyleri sınav günü de yapmamamız gerekiyor. Rutinlerini korusunlar" ifadelerini kullandı.

'SENEYE DAHA İYİ HAZIRLANIRIM' DÜŞÜNCESİNE KAPILMAYIN

Olumsuzluktan çok olumlu noktalara konsantre olunması gerektiğine dikkat çeken Kutlu, şunları söyledi:

"Olumsuzluktan çok olumlu noktalara konsantre olmalılar. Her olumsuzluğun içinde bir fırsat yatabilir. Her yıl hiç değişmeyen bir gerçek var. Sınav tarihi yaklaştıkça öğrenciler değişime gitmeye odaklanıyor. Sayısaldan hazırlananlar eşit ağırlık mu okusam, eşit ağırlıktan hazırlananların içinde de bir anda sözel okuma isteği uyanıyor. Bazen de önümüzdeki yıla mı bıraksam düşünceleri doğabiliyor. Seneye daha mı iyi hazırlanırım diye düşünüyorlar. Liselerimizden bu yıl yaklaşık 850 bin öğrenci mezun olacak. Sınava da yaklaşık 2.5 milyon kişi girecek. Buradaki 1,5 milyondan fazla kişi zaten değişim fikirleriyle hareket eden arkadaşlarımız. Bir sonraki sene müfredatta bir değişiklik olmayacak."

2020 YKS FIRSATLAR İÇERİYOR

2020 YKS'nin küçük fırsatlar içerdiğini dile getiren Kutlu, "Baktığınız zaman 2020 YKS küçük fırsatlar da içeriyor. Bu sene müfredat daha dar. Daha az konudan sorumlular. Taban puanlar biraz daha aşağıya çekildi. Dolayısıyla bu konuda YÖK de öğrenciyi destekleyen adımlar attı. Önümüzdeki sene bu fırsatlar olmayacak. Yaklaşık 3 aydır arkadaşlarımız her gün okula gelip gitmiyorlar, yolda zaman kaybetmiyorlar. Bu sene ciddi fırsatlardan bahsetmek mümkün. Her negatif içinde bir pozitif bulabilirsiniz. Öğrencilerimiz nasıl bakıyorlarsa öyle göreceklerdir. Bu sene oldukça avantajlı bir yıl. Bu yüzden bu yılın iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne geçmiş yıl bu kadar fırsat barındırdı ne de gelecek yıl barındıracak" dedi.

BU ÖNERİLERE DİKKAT

Öğrencilerin kendilerini sınava hazır hissetmelerinin çok önemli olduğunu belirten Kutlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an bol bol deneme çözmeli, deneme stratejilerini oturtmalılar. Hangi testten başlanacağını, önce hangisini çözeceklerini, hangi konularda eksiklerinin olduğunu tespit etmeliler. Her gün 1 kez YKS saatlerinde, 1 kez de öğleden sonra deneme çözmekte fayda var. Psikolojik olarak avantajlı olduklarına kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Şu an olumsuz gibi görünen gerekçeler herkes için geçerli. Öğrenciler, işin fırsat kısmına odaklanmalı. Üniversite hedeflerini zihinlerinden çıkarmamalılar."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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