Uzmanından tatlı krizine çözüm: Yeşil çaylı yulaflı kurabiye
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Uzmanından tatlı krizine çözüm: Yeşil çaylı yulaflı kurabiye

İZMİR'de yaşayan beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, aniden gelen tatlı krizlerinin, kişinin yanlış beslenmesine bunun da sağlık sorunlarına neden olacağını bildirdi.

Uzmanından tatlı krizine çözüm: Yeşil çaylı yulaflı kurabiye
03.08.2020 08:39 | Son Güncelleme: 03.08.2020 08:43

İZMİR'de yaşayan beslenme uzmanı Gözde Güzelcan, aniden gelen tatlı krizlerinin, kişinin yanlış beslenmesine bunun da sağlık sorunlarına neden olacağını bildirdi. Güzelcan, tatlı krizleri yaşayanlara, yeşil çaylı, yulaflı kurabiye önerdi.

Aniden gelen tatlı krizlerinin yanlış beslenme ardından da sağlık problemlerine sebep olacağını ifade eden beslenme uzmanları, tatlı isteğini bastıracak gıdalar tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

İzmir'de yaşayan beslenme uzmanı Gözde Güzelcan da tatlı krizi yaşayanlara, yeşil çaylı, yulaflı kurabiye önerisinde bulundu. Güzelcan, "Tatlı krizleri hepimizin yaşadığı bir durum. Yeşil çaylı, yulaflı kurabiye, tatlı krizini 5 dakikada çözümler. Normal beyaz unla yapılan bir kurabiyeyi yedikten yarım saat sonra açlık hissedilirken, bu kurabiye yenildikten sonraki bir, bir buçuk saat sonra da tokluk hissi verir. Bu da kilo alımını engelleyen bir durumdur. Bu kurabiye ara öğünlerde yanında limonatayla, kahveyle, bitki çayıyla beraber rahatça tüketebilecek bir tariftir" dedi.'MİKTARINA DİKKAT EDİLMELİ'Kurabiyenin içeriğiyle ilgili bilgi veren Güzelcan, şöyle konuştu: "Yeşil çaylı yulaflı kurabiye içerisinde şeftali, tarçın, hindistan cevizi yağı ve öğütülmüş yulaf, siyez unu ve fındık var. Fındık, şeftali ve yeşil çayın buluşması, kan şekerinin çabuk yükselmemesine neden olur. Özellikle bu aylarda kilo vermek isteyen şeker hastalarının ara öğünlerinde tüketebileceği çok sağlıklı bir alternatiftir. Ancak, porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurabiye miktarı ara öğünlerde maksimum 2 kurabiyeyi geçmemesi gerekiyor."'YEŞİL ÇAY GÖBEK YAĞLARINI ERİTİYOR'

Kurabiye içerisindeki yeşil çayın göbek yağlarının erimesini sağladığını ifade eden Güzelcan, "Kurabiye içerisine yeşil çay konulmasının en önemli nedeni, yeşil çay ve yaban mersini göbek bölgesindeki yağların erimesine sebep olan çok önemli iki besindir. Yeşil çayla birlikte, yulaf ve diğer besinleri de birleştirerek, metabolizmanın biraz daha hızlanmasını sağlarız" dedi.


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Kaynak: DHA

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