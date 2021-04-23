Uzmanından sınav öncesi ailelere tavsiyeler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Görevlisi ve Rekreasyon Uzmanı Doç. Dr.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Görevlisi ve Rekreasyon Uzmanı Doç. Dr. Sefa Şahan Birol, anne ve babaların çocuklarına sınav öncesi verecekleri "en önemli" desteğin onlara ders çalış demek yerine sınavla ilgili sorumluluklarını nasıl yerine getirebilecekleri konusunda bir takım bilgiler vermek olduğunu söyledi.

Birol, AA muhabirine, rekreasyonun çok fazla bilinmediğini, toplumumuz içerisinde "en büyük" eksiklerimizden bir tanesinin de boş zamanların nitelikli olarak değerlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Anne babaların isteğinin çocuklarının gelecekte güzel bir mesleğe sahip olması ve iyi bir gelirle kaliteli bir hayat sürmesi olduğunu vurgulayan Birol şunları kaydetti:

"Bunun için sınav başarısı güzel bir lise, güzel bir üniversite kazanmak için birinci öncelik. Anne ve babaların çocuklarına bu konuda yapacakları en önemli destek devamlı ders çalış demek yerine çocuklarına sınavla ilgili sorumluluklarını nasıl yerine getirebilecekleri konusunda bir takım bilgiler verebilmek. Bu sorumluluğun kazanılması anne ve babalar adına çocukları için birinci görev sayılabilir. Bu anlamda boş zamanları nitelikli değerlendirilmesi sorumluluk kazandırılmasında elverişli zamanlar olarak göze çarpıyor. Yatakların toplanmasından tutun pikniğe gittiğinde çöpünü yere atmaması gibi alışkanlıklar ilerde sınavla birlikte kendini gösterecektir."

Salgın sürecinin sağlık açısından ve toplumumuza getirdiği olumsuzluklar bakımından çok dikkat çektiğinin altını çizen Birol, şunları kaydetti:

"Bu süreçte anne ve babalar, çocuklar zamanlarının büyük bölümünü evde geçirmek zorunda kaldı. Hatırı sayılır boş zamanlar oluştu. Ancak bu konuda uzman olarak ebeveynlere tavsiyem geçirmiş olduğumuz bu boş zamanların değerini ve niteliğini arttırmak. Bu sürecin hem aile içerisindeki bütünleşmeyi hem de sevgi ve mutluluk paylaşımlarımızı bir üst noktaya çıkarmak için elverişli zamanlar olduğunu düşünüyorum. Bu hususta hem bilim anlamında hem de hayat tecrübesi anlamında bir baba olarak 'Sınava Velin Girsin' adında bir kitap kaleme aldım. Kitapta ebeveynlerin sınav başarısından ziyade çocukların hayat başarısına yönlenmesi gerektiği anlatılıyor. Boş zamanları değerlendirirken ailelerin karşılarında özellikle teknoloji bağımlılığı gibi büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için neler yapılması konusunda velilere önemli tavsiyelerim oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin