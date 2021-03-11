Uzmanından "şiddeti normalleştirmeyin" uyarısı
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Uzmanından "şiddeti normalleştirmeyin" uyarısı

11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:38
Uzmanından

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, şiddetin hiçbir türünün normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, şiddetin hiçbir türünün normalleştirilmemesi gerektiğini belirtti.

Terzioğlu, Düzce Üniversitesi (DÜ) Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) tarafından çevrimiçi ortamda düzenlenen "Flört Şiddeti" başlıklı söyleşiye katıldı.

Etkinlikte konuşan Terzioğlu, flört şiddetini diğerlerinden ayıran iki temel faktörün akran baskısı ve erkeklik göstergesi olduğunu anlattı.

Şiddetin her türlüsünün insanlık dışı olduğunu vurgulayan Terzioğlu, "Şiddetin normalleştirilmemesi gerekiyor. Şiddetin normalleştiği ailelerdeki çocuklar da bu tür davranışlar karşısında sessiz kalıyor." dedi.

Terzioğlu, erkeklerin, gelenekler nedeniyle kadınlarla özdeşleştirilen bazı işleri onlardan istemelerinin yanlış olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şiddete uğrayanların birçoğu utanma duygusuyla hareket ederek sessiz kalıyor. Bu son derece yanlış bir davranış çeşidi. Duygusal şiddet, psikolojik temellere dayanan ve güç ilişkisinden kaynaklanan, birey üzerinde görünmez kontrol mekanizmaları kurmayı içeren bir durumdur. Şiddete maruz kalan birey bu durumu içselleştirmekte, hatta durumu normal kendi suçu şeklinde algılamakta ve yardım talebinde bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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