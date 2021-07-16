Uzmanından sıcak havalardan korunma önerileri

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, özellikle yaşlı ve çocukların artan sıcaklıklardan korunması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora, özellikle yaşlı ve çocukların artan sıcaklıklardan korunması gerektiğini söyledi.

Öztora, AA muhabirine, ülke genelinde artış gösteren sıcaklıkların sağlık sorunlarına neden olmaması için bazı önlemlerin alınması tavsiyesinde bulundu.

İnsan vücudu için son derece önemli olan güneş ışınlarının fazlasının zararlı olduğunun altını çizen Öztora, "Özellikle çocuk ve yaşlılarımızı güneşe karşı korumak için önlemler almamız gerekiyor. Öncelikle güneşe çıkma saatlerinizi organize etmek çok önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik geldiği, bize en kısa sürede ulaştığı zamanlarda güneşten uzak durmak önemli." dedi.

Öztora, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında gerekmedikçe güneşe çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Güneşe çıkmak zorunda olanların ciltlerini koruyacak önlemler almasını öneren Öztora, şöyle devam etti:

"Açık renkli giysiler tercih etmeliyiz, çünkü güneş ışığını yansıtacaktır. Pamuklu giysiler cildimizin daha rahat hava almasını sağlayacaktır. Mümkün olduğunca kapatıcı giysiler giymek önemli. Güneşe maruz kalan başımızı şapkayla korumak da önemli. Hatta belki şemsiyelerin artık gerçek kullanım amacına uygun olarak kullanılması da gerekebilir. Yine de güneşle temas eden yerlerimiz var. Bunlar için de özellikle güneş kremleri artık lüks değil bir gereklilik."

"Güneş kremi kullanın"

Öztora, güneş kremi tercih ederken de yüksek koruma faktörlü olan ürünlerin seçilmesini istedi.

Güneş kremi seçerken üzerindeki SPF, yani güneşe karşı koruyuculuk faktörüne bakılarak tercih yapılması gerektiğini ifade eden Öztora, "Koruyuculuk faktörü 15, 20, 30 diye başlar ama 50'lere, hatta daha ileriye kadar gidebilir. 30 ila 50 koruma faktörü arasındaki bir güneş kremi kullanmak bizi etkili olarak koruyacaktır. Buna dikkat etmek lazım." dedi.

Sıcak havalarda sıvı kaybı yaşamamaya dikkat edilmesi uyarısında bulunan Öztora, "Bu duruma özellikle yaşlılarımız, çocuklarımız ya da kronik hastalığı olan kişiler daha yatkın oluyorlar ama hepimizin sıvı alımına dikkat etmemiz lazım. Serinletici sıvılar olabilir. İdrar takibi yaparak da yeterli miktarda sıvı alıp almadığımızı kontrol edebiliriz. Sıvı alımını sağladıktan sonra yapılması gereken mümkün olduğunca havalandırmalı, klimalı ortamlarda bulunmak. İç mekanda bulunurken Kovid-19 önlemlerini de ihmal etmememiz gerekiyor." diye konuştu.

Beslenme önerileri

Beslenmenin de sıcak hava koşullarına uygun hale getirilebileceğini anlatan Öztora, şunları kaydetti:

"Hafif şeyler yemek, alkollü içeceklerden uzak durmak önemli. Çok ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durmalıyız. Araçlarımıza dikkat etmeliyiz. Araca biner binmez çalıştırıp gitmeyi düşünmeyelim. Önce biraz havalansın. Çünkü araç içleri dakikalar içerisinde çok yüksek sıcaklıklara ulaşabiliyor. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve evcil hayvanlar aracın içerisinde kesinlikle bırakılmamalı. Camı açık bıraksak bile araçların içi kısa sürede oldukça yüksek sıcaklık seviyelerine ulaşabiliyor."

Öztora, güneş altında ciltte lekelenmeler oluyorsa kontrol ettirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Ultraviyole ışınlarıyla cilt kanseri arasında direkt bir ilişki gösterilmiş. Bu, güneş altında bir iki gün kalmakla olacak bir şey değil ama uzun süreli güneş altında çalışanlar, uzun süre güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kalanlar özellikle böyle sıkıntılar yaşayabilirler. Bu konuda da herkesin kendi kendini kontrol etmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı