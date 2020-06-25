UZMANINDAN SELDE YÜRÜME, KURTULMA TEKNİKLERİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

UZMANINDAN SELDE YÜRÜME, KURTULMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılanlar çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtuldu.

UZMANINDAN SELDE YÜRÜME, KURTULMA TEKNİKLERİ
25.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:13
İSTANBUL ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılanlar çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtuldu. Esenyurt'taki sel baskınında da yolda hızla akan suda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, çevredeki  vatandaşlar tarafından güçlükle kurtulmuştu.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD)  arama kurtarma uzmanları bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı. Uzmanlar, sel suyuna maruz kalındığında ayakları yerden kaldırmadan ufak adımlarla güvenli bir bölgeye geçilmesi uyarısında bulundu.

"BİR AN ÖNCE YÜKSEK BİR YERE ÇIKMAK GEREKİYOR"

AFAD Sel Eğitim  Havuzundaki simülasyonda açıklamalarda  bulunan AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Koçhan, şunları söyledi: Gelen suda bir an önce kendimizi güvenli bir alana çıkarmak gerekiyor. Suyla karşılaştığınız zaman ayaklarını yerden kaldırmadan ufak adımlarla güvenli bir alana kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Vatandaşlar düşük seviye sularda karşıdan karşıya geçerim düşüncesiyle suya atladığında suyun getirdiği çamur ya da cisimler sebebiyle düşüp yaralanabiliyorlar. Daha güçlü gelen su da sizi ileriye sürükleyebilir. Bir an önce yüksek bir yere çıkmak gerekiyor. Sürüklendiğinde de sudan yüksek bir yere atmak lazım. Tek kurtuluş yolu bu"

"SUYA DİRENME ŞANSIMIZ YOK"Sel ya da ani yağış sebebiyle yolda meydana gelen akıntıda karşıdan karşıya geçmenin denge kaybına yol açtığını ve büyük risk oluşturduğunu ifade eden Koçhan, "Suya direnme şansımız yok. Bir an önce suyu gördüğünüz an yükseleceğini de düşünerek ayağımızı yerde sürükleyerek, kaldırmadan suyun geldiği yöne doğru değil, tersine doğru suyla beraber gücümüzü alıp yüksek bir yere çıkmalıyız. Yürümek için ayağımızı kaldırdığımızda tek ayak üzerinde kalıyoruz ve dengemiz bozuluyor. İkinci adımı attığımız zaman çamur ya da mıcır varsa direkt devirir" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Engelli gibi davranan dilenci suçüstü yakalanınca elindeki bastonu bırakıp yürüdü
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Murat Kurum Volkan Bozkır Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: UZMANINDAN SELDE YÜRÜME, KURTULMA TEKNİKLERİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:15:28. #1.14#
title