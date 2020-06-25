Uzmanından selde yürüme, kurtulma teknikleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzmanından selde yürüme, kurtulma teknikleri

İSTANBUL ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılanlar çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtuldu.

Uzmanından selde yürüme, kurtulma teknikleri
25.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:26
İSTANBUL ve Bursa'da meydana gelen sel felaketinde, sulara kapılanlar çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtuldu. Esenyurt'taki sel baskınında da yolda hızla akan suda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, çevredeki  vatandaşlar tarafından güçlükle kurtulmuştu.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD)  arama kurtarma uzmanları bu tür durumlarda neler yapılması gerektiğini anlattı. Uzmanlar, sel suyuna maruz kalındığında ayakları yerden kaldırmadan ufak adımlarla güvenli bir bölgeye geçilmesi uyarısında bulundu.

"BİR AN ÖNCE YÜKSEK BİR YERE ÇIKMAK GEREKİYOR"

AFAD Sel Eğitim  Havuzundaki simülasyonda açıklamalarda  bulunan AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Koçhan, şunları söyledi:

"Gelen suda bir an önce kendimizi güvenli bir alana çıkarmak gerekiyor. Suyla karşılaştığınız zaman ayaklarını yerden kaldırmadan ufak adımlarla güvenli bir alana kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Vatandaşlar düşük seviye sularda karşıdan karşıya geçerim düşüncesiyle suya atladığında suyun getirdiği çamur ya da cisimler sebebiyle düşüp yaralanabiliyorlar. Daha güçlü gelen su da sizi ileriye sürükleyebilir. Bir an önce yüksek bir yere çıkmak gerekiyor. Sürüklendiğinde de sudan yüksek bir yere atmak lazım. Tek kurtuluş yolu bu"

"SUYA DİRENME ŞANSIMIZ YOK"

Sel ya da ani yağış sebebiyle yolda meydana gelen akıntıda karşıdan karşıya geçmenin denge kaybına yol açtığını ve büyük risk oluşturduğunu ifade eden Koçhan, "Suya direnme şansımız yok. Bir an önce suyu gördüğünüz an yükseleceğini de düşünerek ayağımızı yerde sürükleyerek, kaldırmadan suyun geldiği yöne doğru değil, tersine doğru suyla beraber gücümüzü alıp yüksek bir yere çıkmalıyız. Yürümek için ayağımızı kaldırdığımızda tek ayak üzerinde kalıyoruz ve dengemiz bozuluyor. İkinci adımı attığımız zaman çamur ya da mıcır varsa direkt devirir" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu Haber
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu Haber
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da Haber
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız Haber
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye pandemi övgüsü: Çok insancıl davrandılar, kesinlikle minnettarız
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, yaşadıklarını anlattı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Serdar Aziz Bülent Uygun Alper Ulusoy Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Avrupa Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Uzmanından selde yürüme, kurtulma teknikleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 12:34:50. #1.14#
title