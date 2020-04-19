Uzmanından "Salgın sürecinde tuz tüketimine daha çok dikkat edin" önerisi
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Trakya Üniversitesi, Sağlık

Uzmanından "Salgın sürecinde tuz tüketimine daha çok dikkat edin" önerisi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın arttığı bugünlerde vatandaşların tuz tüketimine daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

19.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:26
Uzmanından

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde geçirilen zamanın arttığı bugünlerde vatandaşların tuz tüketimine daha çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede genel koruyucu sağlık kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini ifade etti.

Salgına karşı evde izolasyonun önemine değinen Üstündağ, bağışıklık sistemini güçlendirmek için dikkatli ve dengeli beslenme tavsiyesinde bulundu.

Vatandaşların özellikle yemek yaparken kullandıkları ve hazır gıdalarda bulunan tuz miktarına dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Üstündağ, "Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı insanlar için bir günde alınabilecek sofra tuzu miktarını 5 gram olarak belirlemiştir." dedi.

"Tuz diyetine daha sıkı uyulmalı"

Üstündağ, hazır ve işlenmiş gıdalar başta olmak üzere pek çok besin ögesinin aşırı tuz içerdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, koronavirüs salgının yaşandığı bugünlerde tuz diyetine daha sıkı uymalılar. Aynı zamanda sadece sofrada tuzluk kullanmamanın, yemek pişirirken tuz atmamanın 'tuz kısıtlı diyet' anlamına gelmediği iyi bilinmelidir. İşlenmiş gıdaları tüketirken tuz içeriği kontrol edilmeli, tuz ve doymuş yağ içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan, glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmalıdır."

"Sigara ve alkolden uzak durun, egzersiz yapın"

Üstündağ, sigara ve benzeri tütün ürünleri kullanan kişilerde Kovid-19 enfeksiyonunun daha ağır geçtiğine dikkati çekti.

Sigara ve tütün ürünlerinin yaşam süresi ve kalitesini kısaltan çok önemli kronik hastalık risk faktörleri olduğunun altını çizen Üstündağ, "Sigara sadece akciğer tümörü gelişiminin kolaylaştırıcısı değil, kalp, damar ve böbrek hastalıkları gelişimi için de çok önemli bir risk faktörüdür. Alkol tüketimi de kullanılan miktarla ilişkili olarak immun sistemini baskıladığı için, vatandaşlarımızın tüketim konusunda dikkatli olması gereklidir." diye konuştu.

Prof. Dr. Üstündağ, vatandaşların bu dönemde evde egzersize önem vermeleri ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi için karanlık bir ortamda dinlendirici ve düzenli bir uyku düzenini sağlamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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