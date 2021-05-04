Uzmanından, "Rüya, stresli durumlar için gece terapisi görevi görüyor"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı uyku uyumanın ve rüya görmenin gün içinde duygusal travma ve stres benzeri durumlar için bir anlamda "gece terapisi" özelliği taşıdığını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı uyku uyumanın ve rüya görmenin gün içinde duygusal travma ve stres benzeri durumlar için bir anlamda "gece terapisi" özelliği taşıdığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, çevrim içi düzenlenen "Rüyalar Ne İşe Yarar?" başlıklı programda, insanların rüyalara olan ilgisinin ve rüyaların işlevinin ne olduğunun yüzyıllardır merak edildiğini belirtti.

Uyku sürecinin REM ve REM dışı uykudan oluştuğunu anlatan Öztürk, rüyaların özellikle REM döneminde görüldüğünü dile getirdi.

Rüya görmenin bir çeşit psikoz durumu olduğunu belirten Öztürk, "Her gece yaşadığımız bir psikotik atak gibi değerlendirebiliriz. Rüyalarda gerçekte olmayan şeyleri görüyoruz. Gördüğümüz rüyaları çoğunlukla sabahları pek hatırlamıyoruz." dedi.

Öztürk, rüya görürken duygusal olarak uç noktalara gidip gelindiğini ifade etti.

Gün içinde yaşanan duygusal durumların gece rüyalarında etkili olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Rüya görmenin işlevlerinden en önemlisi bir çeşit gece terapisi oluşturması. Bizim gün içerisinde yaşadığımız özellikle duygusal açıdan yük taşıyan olaylarımızı gece yeniden gözden geçirerek o durumla uzlaşıyoruz. REM uykusunda stres hormonu sıfıra kadar düşüyor. Öyle bir ortam oluyor ki gündüz yaşanan stresli ve duygusal yükü fazla olan bir olayın, stresten uzak koşullarda yeniden değerlendirilmesini sağlıyor. Gece uykusunu uyuduğumuz ve rüya gördüğümüz zaman önceki günlerden kalan stresin azalarak kaybolduğunu görüyoruz. Duygusal açıdan zorlama ve travma yaratan durumlar için bir gece terapisi olarak görebiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar