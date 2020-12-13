Uzmanından pandemi sürecinde öğrencilere ders çalışma tavsiyeleri

Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Ahmet Alkayış, dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evde online eğitim gören öğrencilere, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Alkayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde öğrencilerin evlerinde online olarak eğitime devam ettiklerini hatırlatarak, öğrencilerin sanki yüz yüze eğitime devam ediyormuş gibi planlı, programlı, yerinde ve zamanında ders çalışması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin ders çalışırken sık sık konuları tekrar etmeleri gerektiğine işarete eden Alkayış, ebeveynlere de düzenli ders çalışamayan adayın çalışmasını engelleyen faktörleri, öğrenme güçlüğü, anksiyete bozukluğu, dikkat eksikliği ve depresyon gibi önemli bir problemin olup olmadığının araştırması tavsiyesinde bulundu.

Alkayış, "Sınavlara hazırlanan adayın böyle bir durumu yoksa ders çalışma daha verimli hale getirilmelidir. Çünkü etkili ders çalışma programının içinde her zaman adayın dinlenmeye, sevdikleriyle zaman geçirmeye ve hobilerini gerçekleştirmeye vakti vardır." dedi.

Öğrencilerin, online olarak anlatılan dersin konusunu aktif dinleyerek unutmayı engellemek adına önemli yerlerin not almasını tavsiye eden Alkayış, hem ders çalışmayı daha verimli hale getirmek hem de sınavda istenilen başarıyı elde edebilmek amacıyla öğrencilerin dikkat etmesi gereken kriterleri şöyle sıraladı:

"Birden fazla ders ve konu çalışmak zorunda olduğunuz için kritik bilgileri yazarak öğrenmeyi daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Çünkü bir kez yazmak, birkaç kez okumaktan daha kalıcıdır. Ayrıca ders çalışırken öğrenilen bilginin daha kolay hatırlanması adına şifrelendirme yöntemini kullanabilirsiniz. Çalışma programlarında mutlaka haftalık ve aylık konu tekrarları olmalı. Özellikle konu tekrarlarından sonra aralık ayından itibaren mutlaka ayda bir (TYT-AYT-YDT) deneme sınavı çözerek konular pekiştirilmelidir. Çünkü konuyu anlamanın ve unutmamanın en iyi yolu tekrar etmektir."

Alkayış, konuların unutulmaması için tekrar edilmesinin öğrencilerin lehine olacağını belirterek, moral bozukluğu yaşanmaması için çalışma masasının üzerinde fazla kitap, deneme sınavı ve soru bankaları bulundurulmamasını istedi.

Günlük ders çalışmalarda eğer üst üste iki sözel ya da iki sayısal ders, çalışma temposunu düşürüyorsa çapraz ders çalışma tekniği denilen bir sayısal ve bir sözel ders çalışılmasının önemli faydaları olacağını açıklayan Alkayış, öğrenmekte zorlanılan dersler ve konuların parçalara bölünerek çalışılabileceğini böylece ders çalışma motivasyonun da artmış olacağını kaydetti.

"Pandemi süreci eksiklikleri tamamlamak iyi bir fırsat"

Alkayış, sınava yakın süreçte hem beslenmeye hem de uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Online olarak derslerin devam ettiği bu dönemde (pandemi) yoğun bir şekilde çalışmak ve eksikleri tamamlamak için iyi bir fırsattır. Bu fırsatlar gelip geçicidir. Bu nedenle pandemi sürecindeki günlerin iyi değerlendirilmeli. Sınavda başarılı olmanın temel kriterleri arasında var olan bilgi eksikliğinin tamamlanması ve stratejik çalışmadır. Çünkü sıklıkla şu tespiti vurguluyoruz: Sınavlara hazırlık sürecinde başarısız aday yoktur ancak nasıl ders çalışacağının farkında olmayan bazı adaylar vardır. Dolayısıyla sınavlardaki başarı sadece yeteneğe ve aralıksız çalışmaya bağlı değildir. Sınav başarısının en önemli stratejisi bilinçli çalışma yöntemine bağlıdır." diye konuştu.

İstenilen başarı için hem gerekli çalışmaların tamamlanması hem de planlı, programlı, yerinde ve zamanında gerekli hazırlıkların yapılmasına bağlı olduğunun altını çizen Alkayış, başarılı olan kişileri, zamanı çok iyi yöneten su değirmenleri ustalarına benzetti.

Alkyayış, "Çağdaş sorunlar karşısında insan ve eğitim" adlı kitabının yayınladığını ve "Psikolojik açıdan sınav kaygısı ve baş etmenin yolları" adlı kitabının ise ikinci baskısının yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik