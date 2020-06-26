Uzmanından 'Pandemi sürecinde kırmızı et tüketimi' açıklaması
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Uzmanından 'Pandemi sürecinde kırmızı et tüketimi' açıklaması

Uzmanından 'Pandemi sürecinde kırmızı et tüketimi' açıklaması İşin uzmanından kırmızı et uyarısı Tüm dünyada etkisi devam eden korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kırmızı et tüketimine dair alınacak önlemler için işin uzmanından uyarı geldi.

26.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:45

Uzmanından 'Pandemi sürecinde kırmızı et tüketimi' açıklaması

İşin uzmanından kırmızı et uyarısı

İSTANBUL - Tüm dünyada etkisi devam eden korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kırmızı et tüketimine dair alınacak önlemler için işin uzmanından uyarı geldi. Kırmızı etin nasıl tüketilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Murat Babayiğit, ambalajlı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya üzerinde ve ülkemizde etkisi devam eden korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, insan sağlığını yakından ilgilendiren gıda sektöründe kırmızı et tüketimine dair alınacak önlemler için işin uzmanından uyarı geldi. Kırmızı etin hazırlanmasından pişirilmesine kadar yapılması gerekenleri kaydeden Murat Babayiğit, ambalajlı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Masterchef Steakhouse Göktürk İşletme Sahibi Murat Babayiğit kırmızı etin nasıl tüketileceği konusunda uyarılarda bulundu. Pandemi sürecinde özellikle hijyen ve sosyal mesafeye çok dikkat edildiğini ifade eden Babayiğit, "Her gün dükkanımızı periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Çünkü müşterilerimizin sağlığı açısından bu bizim için çok önemli. Bütün misafirlerimizi karşıladığımız zaman ateş ölçer ile ateşlerini ölçerek, her masamızda dezenfekte ediyoruz. Halkın sağlığı bizim için çok önemli. Masalarda sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bilindiği üzere pandemi sürecinde her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de bir takım değişim ve gelişmeler oldu. Covid-19'un gıdalar yoluyla bulaşmadığı kanıtlandı. Ancak ambalajlarla beraber bulaşabileceğine dair riskler var. 65 derece üzerinde pişirilen ve işlem görmüş gıdalarda virüsün hayatta kalma şansı yok. Ancak soğuk ve ambalajsız ürünlerde risk söz konusu. Kayıt dışı merdiven altı şartlar altında üretimi yapıldığı ve bilinmeyen ürünleri almamaları konusunda vatandaşı uyarıyoruz. Kayıtlı ve etiketi olan ürünlerin alınması halk sağlığı açısından oldukça önemli" dedi.

Uzmanından 'Pandemi sürecinde kırmızı et tüketimi' açıklaması

Kaynak: İHA

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