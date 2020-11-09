Uzmanından öğrenci ve velilere ara tatil rehberi

İlk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak öğrencilere ve velilerine Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak tavsiyelerde bulundu.

İlk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak öğrencilere ve velilerine Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak tavsiyelerde bulundu. Durak, "Dikkat edilmesi gereken noktaların başında öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmaları ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamaları geliyor" dedi.

Öğrenciler ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak. Hafta sonu ile birleştiğinde bu, bir haftalık tatil demek oluyor. Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, bu ara tatilin nasıl geçirilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda velilere ve öğrencilere tüm detayları ile ara tatil rehberini açıkladı. Durak öğrenciyi zorlamamak gerektiğinin altını çizerek, "Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vade de zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın" ifadelerini kullandı.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI 2 ADIM ÖNE GEÇİRİYOR

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' sözlerini duyduğunu belirten Durak, "Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri bu noktada iki adım öne geçirecektir" diye konuştu.

SPOR YAPMAK SAĞLIĞINI KORUR, DAHA İYİ ÖĞRENMEYİ DESTEKLER

Spor yapmanın da önemine vurgu yapan Durak, "Spor öğrenmeyi kolaylaştırır, birey spor yaparken öğrenilen bir hareketi öncelikle zihninde canlandırır, nasıl yapabileceğini anımsar ve davranışa döker. Bu da çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlar, zekasını daha iyi kullanmasına fırsat verir. Bu konuda çok sayıda bilimsel makale bulunmaktadır. Ara tatil döneminde düzenli spor yapılması tüm öğrencilere katkı sağlayacaktır" dedi.

VELİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ara tatil dönemlerinde öğrenciler kadar velilerin de dikkat etmeleri gereken noktalar olduğunu dile getiren Durak, ailelerin dikkat etmeleri gereken noktaların başında, çocuklarına "ders çalış" baskısı yapmamaları geldiğini söyledi.

Ailelerin çocuklarının bir tatile ihtiyaç duyduğunu unutmamaları gerektiğine dikkat çeken Durak, aileler için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanmalı. Tatilde çocuklarla zaman geçirmeye özen gösterilmeli. Bu dönemde hafif tekrarlarla ve ödevlerini yaparak derslerden kopmaması sağlanmalı. Tatilde çalışma programı yaparken çocuğun da fikri alınmalı. Günün hangi saati ders çalışılacağına birlikte karar verilmeli. Çocuğun televizyon ve bilgisayar kullanım süresi de bir hayli önemli. Kararı çocuğa bırakırsanız, büyük ihtimalle sınırsız kullanım hakkı isteyecektir. Buradaki denge, aşırıya kaçılmadan kullanım hakkı verilmesi ile korunabilir. Tatilin öncelikle çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğu unutmayın. Derslere biraz ara verseler de bunun sömestre kadar ki dönem için yeni bir enerji yaratacağından kuşkunuz olmasın."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı