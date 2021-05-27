Uzmanından ödeme karşı öneri: Anason ve yeşil çay

Ödem nedir ve nasıl oluşur?

Ödem nedir ve nasıl oluşur?

"İnsan vücudunda damar içi ile dışı arasındaki sıvılar arasında bir denge söz konusudur. Hücrelerin beslenmesi ve oksijen alması için gerekli olan bu denge bozulduğunda damarların dışına sıvı sızması ile meydana gelen sıvı veya su tutulmasına ödem denir. Ödem, damar içi sıvının yapmış olduğu basınç ile damar dışındaki boşlukların basıncına bağlı olarak ortaya çıkar. Damar içindeki sıvı miktarı arttığında veya damar dışındaki basınç azaldığında damar içindeki sıvı damar dışına sızarak ödeme sebep olur."

Ödem vücudun hangi bölgelerinde görülür?

Dr. Öğr. Üyesi Oral, Ödemin vücudun her noktasında görülebildiğini belirtirken "Daha çok ayaklar, bacaklar, eller, yüz ve göz kapaklarında görülebilir. Bazen daha tehlikeli olan akciğerde de ödem görülebilir." açıklamasında bulundu.

Ödem belirtileri nelerdir?

Dr. Öğr. Üyesi Alihan Oral, vücutta ödem olduğunun anlaşılması noktasında şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

El veya ayaklarda şişme

Göz kapaklarında veya dudaklarda şişme

Kilo artışı

Nefes darlığı

Öksürük

Kan basıncı yüksekliği veya çarpıntı

Hangi durumlar ödeme neden olabilir?

Bazı hastalık ve durumlarda vücutta ödem oluşabileceğine dikkat çeken Dr.Öğr.Üyesi Oral, Kalp, böbrek ve karaciğer hastalıklarında bu rahatsızlığın sıklıkla görülebildiğini belirtti.

Kalp yetmezliği: Kalp pompalama ve sıvıyı geri çekme kabiliyetini kaybettiğinden damar içindeki sıvı artar ve ödeme sebep olur. Önce akciğerde sonrasında karaciğer ve bacaklarda ödem görülür.

Böbrek yetmezliği: Sıvı dengesini sağlayan en önemli organımız olarak böbreklerdeki patoloji ile hem damar içindeki protein azalabiliyor hem de sıvı miktarı artışına bağlı ödem görülür.

Karaciğer yetmezliği: Özellikle damar içi basıncı ayarlayan albümin değerinin azalmasına sebep olduğundan karın bölgesinde (asit) ve bacaklarda ödem görünür.

Hipotiroidi: Tiroit hormonu azlığına bağlı olarak vücutta ödem görülebilir.

İlaçlar: Tansiyon ilacı olarak kullanılan kalsiyum kanal blokerleri, steroidler, nonsteroidler, oral anidiyabetikler ve östrojen gibi ilaçlar ödeme sebep olabilir.

Venöz Yetmezlik: Kanın kalbe geri dönüşünde patoloji olduğunda damar içi basınç artışına bağlı olarak ödem oluşabilir.

Gebelik: Gebelikte ödem takibi özellikle böbrekten protein kaçağı ile ve kan basıncı yüksekliği seyreden ciddi bir durum olan preeklampsi açısından önemlidir.

Ödemin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ödem tedavisi hakkında da önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Oral, "Ödem tedavisi daha çok sebep olan hastalığı tedavi etmekle başlar. Onun dışında halk arasında idrar söktürücü olarak bilinen ilaçlardan da faydalanılmaktadır. Kompresyon çorapları, egzersiz yapma, uzun süre ayakta durmama, tuz tüketiminin azaltılması, kilo vermek ve ödem atıcı besinler (maydanoz, nar, anason, yeşil çay..) de ödemi azaltmada rol oynar." dedi.

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Kaynak: Hürriyet