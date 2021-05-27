Uzmanından ödeme karşı öneri: Anason ve yeşil çay
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzmanından ödeme karşı öneri: Anason ve yeşil çay

Uzmanından ödeme karşı öneri: Anason ve yeşil çay
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ödem nedir ve nasıl oluşur?

Ödem nedir ve nasıl oluşur?

"İnsan vücudunda damar içi ile dışı arasındaki sıvılar arasında bir denge söz konusudur. Hücrelerin beslenmesi ve oksijen alması için gerekli olan bu denge bozulduğunda damarların dışına sıvı sızması ile meydana gelen sıvı veya su tutulmasına ödem denir. Ödem, damar içi sıvının yapmış olduğu basınç ile damar dışındaki boşlukların basıncına bağlı olarak ortaya çıkar. Damar içindeki sıvı miktarı arttığında veya damar dışındaki basınç azaldığında damar içindeki sıvı damar dışına sızarak ödeme sebep olur." 

Ödem vücudun hangi bölgelerinde görülür?

Dr. Öğr. Üyesi Oral, Ödemin vücudun her noktasında görülebildiğini belirtirken "Daha çok ayaklar, bacaklar, eller, yüz ve göz kapaklarında görülebilir. Bazen daha tehlikeli olan akciğerde de ödem görülebilir." açıklamasında bulundu. 

Ödem belirtileri nelerdir?

Dr. Öğr. Üyesi Alihan Oral, vücutta ödem olduğunun anlaşılması noktasında şu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

El veya ayaklarda şişme

Göz kapaklarında veya dudaklarda şişme

Kilo artışı

Nefes darlığı

Öksürük

Kan basıncı yüksekliği veya çarpıntı 

Hangi durumlar ödeme neden olabilir?

Bazı hastalık ve durumlarda vücutta ödem oluşabileceğine dikkat çeken Dr.Öğr.Üyesi Oral, Kalp, böbrek ve karaciğer hastalıklarında bu rahatsızlığın sıklıkla görülebildiğini belirtti.

Kalp yetmezliği: Kalp pompalama ve sıvıyı geri çekme kabiliyetini kaybettiğinden damar içindeki sıvı artar ve ödeme sebep olur. Önce akciğerde sonrasında karaciğer ve bacaklarda ödem görülür.

Böbrek yetmezliği: Sıvı dengesini sağlayan en önemli organımız olarak böbreklerdeki patoloji ile hem damar içindeki protein azalabiliyor hem de sıvı miktarı artışına bağlı ödem görülür.

Karaciğer yetmezliği: Özellikle damar içi basıncı ayarlayan albümin değerinin azalmasına sebep olduğundan karın bölgesinde (asit) ve bacaklarda ödem görünür.

Hipotiroidi: Tiroit hormonu azlığına bağlı olarak vücutta ödem görülebilir.

İlaçlar: Tansiyon ilacı olarak kullanılan kalsiyum kanal blokerleri, steroidler, nonsteroidler, oral anidiyabetikler ve östrojen gibi ilaçlar ödeme sebep olabilir.

Venöz Yetmezlik: Kanın kalbe geri dönüşünde patoloji olduğunda damar içi basınç artışına bağlı olarak ödem oluşabilir.

Gebelik: Gebelikte ödem takibi özellikle böbrekten protein kaçağı ile ve kan basıncı yüksekliği seyreden ciddi bir durum olan preeklampsi açısından önemlidir. 

Ödemin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Ödem tedavisi hakkında da önerilerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Oral, "Ödem tedavisi daha çok sebep olan hastalığı tedavi etmekle başlar. Onun dışında halk arasında idrar söktürücü olarak bilinen ilaçlardan da faydalanılmaktadır. Kompresyon çorapları, egzersiz yapma, uzun süre ayakta durmama, tuz tüketiminin azaltılması, kilo vermek ve ödem atıcı besinler (maydanoz, nar, anason, yeşil çay..) de ödemi azaltmada rol oynar." dedi.

İLAN

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Volkan Bozkır Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzmanından ödeme karşı öneri: Anason ve yeşil çay - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 13:37:45. #1.13#

title