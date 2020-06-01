Uzmanından "normalleşme sürecinde uyku düzeni" tavsiyeleri - ESKİŞEHİR Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı mesai kavramının değişmesiyle bozulan uyku düzeninin normalleşme sürecinde yeniden sağlanması için tavsiyelerde bulundu.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı mesai kavramının değişmesiyle bozulan uyku düzeninin normalleşme sürecinde yeniden sağlanması için tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği uzmanlarından Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle çalışma hayatında alınan tedbirler arasında evden ya da esnek çalışma usullerinin olduğunu hatırlattı.

Kişilerin, bu süreçte geç uyuyup geç uyanma şeklinde yeni bir düzen oluşturduğunu belirten Fidan, Kovid-19 riskinin azalmasıyla çalışma hayatında eski mesai kavramına dönüleceğini anlattı.

Normal mesaiye dönüldüğünde, günlük 7-8 saatlik uyku sürecinin tamamlanıp daha erken kalkılması için erken yatılması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Fidan, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarda kişilerin uyku sürelerini koruyup uyku dönemlerini daha erkene veya daha ileri seviyelere alabilmelerinin bir anda olmadığını biliyoruz. Bunun yapılabilmesi için 4-5 günlük sürece ihtiyacımız var. Normalleşme takvimi içinde belirlenen mesai saatleri başlamadan en az bir hafta önce kişilerin her gün 30-45 dakika olacak şekilde uyku süreçlerini daha öne çekmelerini tavsiye ediyorum. Böylece normal mesaide verim sağlanır ve kişiler sağlıklı olur."

Uyumadan önce bir bardak süt

Uykuya geçişi rahatlatmak için yapılacaklara değinen Fidan, yatmadan en geç 4 saat önce beslenmenin kesilmesini, ağır gıdalar tüketilmemesini önerdi.

Fidan, gün içinde kafeinli yiyecek ve içecek tüketim miktarının azaltılması gerektiğini belirterek "Kafeinli içecek yerine bitkisel çaylar tüketilebilir. Papatya, rezene gibi çaylar kişilerin uykularını getirebiliyor. Kuru yemiş tüketimi kişilerin uyku süreçlerini düzenlemesinde yardımcı olurken eser element ihtiyaçlarını da karşılar." dedi.

Uyumadan önce küçük bir bardak süt içilebileceğini söyleyen Fidan, laktoz intoleransı olanlara ise küçük bir kase yoğurt tüketmelerini tavsiye etti.

Fidan, karanlık ve sessiz bir ortamda uyunmasının da önemine işaret ederek "Kovid-19 sürecinde çok fazla haşır neşir olduğumuz cep telefonları ve tabletlerin yatmadan bir saat öncesinde kapatılarak uyunacak ortamın dışında bırakılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Kaygıyı azaltmak için doğru bilgilenin"

Kaygının da uyku düzenini olumsuz etkilediğini aktaran Doç. Dr. Fidan, insanların iş yerinde "Kovid-19 virüsü kapabilirim" endişesinde olabileceğini ancak kaygıyı azaltabilmenin en önemli yollarından birinin, doğru bilgilenmek olduğunu vurguladı.

Fidan, Kovid-19'un damlacık yoluyla bulaştığını anımsatarak "Damlacığı kesmenin en önemli yolu ise tüm bireylerin maske kullanmasıyla mümkün. Sosyal mesafeyi muhafaza etmeliyiz. Bunların dışında ellerimizi çevreye dokunduğumuzda ağzımıza ve yüzümüze temas ettirmeden yıkamalıyız. El hijyenine dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA