UZMANINDAN LGS ÖNERİSİ: 'PANDEMİDEN DOLAYI SINAVDAN KORKMAYIN?
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UZMANINDAN LGS ÖNERİSİ: 'PANDEMİDEN DOLAYI SINAVDAN KORKMAYIN?

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)?ne bir hafta kala öğretmenler öğrencilere önerilerde bulundu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)?ne bir hafta kala öğretmenler öğrencilere önerilerde bulundu. Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, pandemi nedeniyle çocukların sınav sürecinden korktuğunu belirtti. Aslanoğlu, 'Herkes bu dönemde aynı şeyleri yaşadı. Pandemi döneminde de olsak bu sınavda herkes eşit şartlarda yarışacak. Bu yüzden öğrencilerin kaybettiği bir şey yok, kesinlikle korkmamalılar' diye konuştu.

İlköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı olan LGS 6 Haziran'da gerçekleşecek. Yaklaşık 1 milyon 400 bin öğrencinin katılacağı sınav iki seans şeklinde gerçekleşecek. İlk oturum 09.30'da toplam 50 sorudan oluşan sözel alan ile başlayıp 75 dakika sürecek. İkinci oturum ise toplam 40 soru ile 80 dakika olacak.

Sınava girerken öğrencilerin giriş belgelerinin mutlaka yanında olması gerektiğini belirten İstek Okulları Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, ailelerin okullara uğrayıp bu belgeleri almaları gerektiğini söyledi. Aslanoğlu, 'Sınav günü çocuklar 09.00'da sınava girecekleri yerde olmalıdır. Ayrıca yanlarında nüfus cüzdanı veya pasaportlarının da olması gerekmektedir' diye konuştu.

'PANDEMİDEN FAYDA SAĞLAYAN ÖĞRENCİLER DE MEVCUT'

Pandemide eğitimde zorluklar yaşandığını ifade eden Murat Aslanoğlu, 'Eğitime önce yüz yüze başladık, sonra online eğitime geçtik ve ara ara kısıtlamalar yaşadık. Dolayısıyla çocuklar motivasyon anlamında çok zorlandı. Ama önceki dönem sınavları ile şimdiki dönemki arasında çok büyük fark görülmemektedir. Tam tersine biz şunu gözlemlerdik; geçmiş yıllara göre zaman planlamasını doğru yöneten çocuklar farkı daha da açtılar. Yani bu dönemden faydalanan öğrenciler de mevcut' şeklinde konuştu.

'BESLENME VE UYKU ZAMANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Sınava son bir hafta kala çocukların kendilerine akademik olarak çok fazla şey katamayacağını belirten Murat Aslanoğlu, 'Şu anki süreçte asıl önemli olan zaman planlamasıdır. Çocuklar özellikle son bir haftada uyku ve beslenmelerine çok dikkat etmeli. Geç yatıp kalkılmamalı. Son iki gün kalaya kadar her gün mutlaka 2 deneme çözülmeli ve yanlışlarını öğretmenlerine sormalılar' dedi.

Beslenmede özellikle basit şeker içeren çikolata, bisküvi gibi gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Aslanoğlu, 'Çocuklar sınavdan önce midelerini bozmamalı. Kan şekeri üzerinde çok hızlı tepkiye yol açan gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Protein ağırlıklı beslenmeliler. Sınava iki üç gün kala dışardan sipariş ile gıda tüketmemeliler' açıklamasında bulundu.

'UZUN MATEMATİK SORULARI KISA YOLDAN NASIL ÇÖZÜLÜR"

İstek Okulları Matematik Koordinatörü Özer Karakaş ise öğrencilere matematik sorularıyla ilgili tüyo verdi. Özer, 'LGS matematikte beceri temelli sorular ön plana çıktı. Daha uzun soru formatları da çocukların gözünü korkuttu. Fakat bu soruların önünde bilgi kutucuğu açılarak çeşitli formüller öğrencilere yardımcı olması için verildi. Uzun metinli sorular gözlerini korkutmamalı çünkü orada soruyla ilgili çok ciddi detaylar saklı. Buradaki ipuçlarını bularak rahatlıkla soruları çözebilirler' diye konuştu.

Uzun metinli ve şekilli sorularda yapılan hatalardan birinin önce şeklin ne olduğunu anlamaya çalışıp daha sonra soruyu okumak olduğunu ifade eden Karakaş, öğrencilerin zaman kaybı yaşayabileceğini söyledi ve şunları ekledi:

'Önce soruyu okuyup neyi istiyor, şekilde neler verilmiş bunlar kavranmalı. Daha sonra ise şekle geçilmeli. Bu sayede sorular daha kısa sürede çözülebilir.'

Sınavda kitapçıklarını alan öğrencilerin önce onu incelemesi gerektiğini de belirten Karakaş 'Çocuklar hangi konuyu daha iyi bildiklerini düşünüyorlarsa o sorulardan başlamalılar. Böylelikle sınav heyecanlarını azaltabileceklerdir' önerisinde bulundu.

UZMANINDAN LGS ÖNERİSİ: 'PANDEMİDEN DOLAYI SINAVDAN KORKMAYIN?
UZMANINDAN LGS ÖNERİSİ: 'PANDEMİDEN DOLAYI SINAVDAN KORKMAYIN?
UZMANINDAN LGS ÖNERİSİ: 'PANDEMİDEN DOLAYI SINAVDAN KORKMAYIN?
UZMANINDAN LGS ÖNERİSİ: 'PANDEMİDEN DOLAYI SINAVDAN KORKMAYIN?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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