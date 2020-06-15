Uzmanından LGS için son hafta önerileri: Kalem pratiği yapın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzmanından LGS için son hafta önerileri: Kalem pratiği yapın

Öğrencilerin iyi bir lise hayaliyle ter dökeceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı.

Uzmanından LGS için son hafta önerileri: Kalem pratiği yapın
15.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:01
Öğrencilerin iyi bir lise hayaliyle ter dökeceği Liselere Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Son süreci iyi değerlendirmek için uzmanlar, "Online süreç bazı alışkanlıkları değiştirmiş olabilir. Öğrenciler ne olursa olsun kalem kullanmayı ihmal etmemeliler" önerisinde bulundu.

Bu yıl 20 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) için sayılı günler kala uzmanlarda öğrenciler ve aileleri için öneriler geldi. Kalan son günleri hem ebeveynlerin hem de öğrencilerin verimli geçirmesi gerektiğine dikkat çeken Bilfen Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer, öğrencileri koronavirüs nedeniyle iki farklı stresle baş etmeye çalıştıklarını söyledi. Tunçer, son 1 haftada öğrencilerin konu tekrarlarını bitirmiş olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Artık konuların son tekrarları ve bolca deneme çözümleri yapılıyor olmalı.  Malum durum sebebiyle eğitim online olarak devam etti, dolayısıyla öğrenciler sınavlara da online ortamda girdiler ve bu bazı alışkanlıkları değiştirdi. Optik kodlama çocukları için çok kıymetlidir. Bilgisayar üzerinden kodlama yapmaya başlamak alışkanlıkların körelmesini beraberinde getirmiş olabilir. Bu sebeple mutlaka kalem kullanmayı ihmal etmemeliler" diye konuştu.

KALEM VE KAĞITLA SINAV HAZIRLIĞINI TAMAMLAYIN

Online eğitim sürecinin alışkanlıkların değişmesine neden olabileceğini vurgulayan Tunçer, "Deneme çözerken sayısal ve sözel derslerde de kitapçığı kullanmalı, kodlama noktasında dikkat etmeleri gereken hassasiyetleri mutlaka devam ettirmeliler. Bunun dışında soruyu okurken  soru kökünden başlamak, sonra soruyu okumak online sınav süreci ile ortadan kalkmış ya da körelmiş olabilir. Bunları tazelemek, son hafta sıkça kalemle kağıtla sınav alıştırma yapmak gerekiyor" dedi.

EKRAN YORGUNLUĞUNU ATMAK GEREKİYOR

Öğrencilerin online platformda uzunca vakit geçirdiğini ve bunun yorgunluğu biraz daha artırmış olabildiğini ifade eden Tunçer, şunları söyledi:

"Doğayla baş başa kalabilecekleri yürüyüşler yapabilirler. Vücut dengelerini sağlamalı, beslenmelerini ve uyku düzenlerini bozmamalılar. Son hafta hiç yapmadığımız bir sistemin içine girmek de sıkıntı yaratabilir. Bugüne kadar ne yapıyorsak bunu biraz daha normalleştirmek lazım. Ekranın karşısından kalktıktan sonra yorgunluğu atabilmek adına minik yürüyüşler yapılabilir. Beslenme de bunun için çok kıymetli ama özellikle ailelerden şunu rica ediyoruz. Son hafta 'şunu da yesin, bu da çok faydalı' deyip bünyelerinin alışkın olmadığı şeylerle  beslenmemeleri gerekiyor."

UZMANINDAN DERSLERE ÖZGÜ KISA TÜYOLAR

Sınavda öğrencilerin karşısına çıkacak her dersin kendi içinde minik hassasiyetleri olduğuna dikkat çeken Tunçer, her derse özgü kısa tüyolar verdi.

Tunçer, "Sayısal derslerin artık yeni nesil soru dediğimiz tarzı ile birlikte çocukların daha çok yaşam becerileri ön planda. Bu yüzden hem günlük hayatta sahip oldukları tecrübeleri işin içine katmak hem de yorum yapmak durumundalar. Bunu yaparken de biraz daha kalem kullanmak zorundalar. Yani zihinden işlem yaparak soru çözmek, pratik bir şekilde soruları çözüp hızlıca sonuca ulaşmak gibi eylemleri artık biraz daha azaltmak durumundayız. Soruları mutlaka kağıt ve kaleme dokunarak çözmeliyiz. Çünkü cevaplar çok basit detaylarda saklı olabiliyor.  Bunun için de not almak, soruyu dikkatlice okumak ve sorunun verdiği her bilgiyi soru çözerken kullanmak çok kıymetli. Bu hem Fen Bilimleri dersi için de çok kıymetli.  Sözel derslerde artık çok daha uzun metinler var. Okumak, okuduğunu anlamak ve bunun üzerinden yorum yapabilmek çok önemli bir beceri.  Türkçe dersinde okurken önemli yerlerin altlarını çizmeleri gerekecek. Mantık muhakeme sorularında mutlaka ve mutlaka yine kalem kullanacaklar, işlem yapacaklar. İnkılap Tarihi dersinde yorum yapmaları gerekecek, metinleri okuyacaklar. İngilizce dersi için her ünitenin belirlediği  hedef kelimeler var. Son hafta özellikle bu ünitelerin kendilerine ait kelime tekrarlarını mutlaka yapmalılar.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kendi içinde önemli kavramları var, bu kavramlara hakim olmaları gerekiyor. Son hafta ellerine minik minik notlar alıp bunlar üzerinden tekrarlarını yapıp denemeler çözerek bu günleri biraz daha pratik şekilde değerlendirebilirler" diye konuştu.

AİLELER DAHA ÇOK 'LOJİSTİK' DESTEK SAĞLAMALI

Sınav sürecinde ailelerin heyecanının öğrencilerden fazla olduğunu ifade eden Tunçer, şunları söyledi:

"Ailelerin biraz daha çocukların normalini, rutinini bozmamaları gerekiyor. Aileler çocukların lojistik desteğini sağlamalı. Uykusunu ve dinlenmesi için belki yürüyüş yapmasını, ders programını ayarlayıp nerede, neyi, ne zaman çözeceği noktasında destek olmalı. 'Şunu da yap. Bunu yaptın mı? Bunu yapmadın mı?' gibi  olumsuz yönergelerle sorgulamayı biraz daha azaltmak lazım. Biraz daha sakinleştirici, biraz daha işi oluruna bırakacak şekilde yanlarında olmak, desteklediğimizi bildirmek daha iyi hissettirecektir. Çocuklar şu sürece kadar yapmaları gerekeni yaptılar.  Ailelerimizin sakin kalıp, çocuklarımızın yanlarında olduklarını hissettirmeleri güzel olacaktır."

RAHAT OLMAKTA FAYDA VAR

Her öğrencinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Tunçer, "Hiçbir zaman çocuklara son hafta çalışın ya da mutlaka çalışmayın diyemiyoruz" dedi.

Tunçer, öğrencinin kendini rahat hissetmesinin önemine değinerek "Bazı çocuklar son gece bile minik minik notlarına bakmak isteyebiliyorlar. Bu onlara iyi hissettiriyor. Bazıları da kendinden emin, programını tamamlamış ve son 2- 3 günü artık kendine ayırıp rahatlamak isteyebiliyor. Kaygıyı arttırıp son gecede bir şeyler çalışayım, son gece de şunu yapayım gibi detaylara girmemek gerekiyor. Her çocuk için bu süreç farklı yürüdüğünden son haftada bu anlamda net bir reçete yok. Çocuklar kendilerini nasıl iyi hissedeceklerse öyle yapmalılar. Bu zorlu süreci başarıyla tamamladıkları için hepsini tebrik ediyorum, dilerim istedikleri okullarda istedikleri yerlerde olurlar" sözlerini tamamladı.


- Karaköse

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Haber
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Haber
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Leyla Güven Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Demet Evgar Kenan Doğulu Oğulcan Engin
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Uzmanından LGS için son hafta önerileri: Kalem pratiği yapın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:22:58. #1.14#
title