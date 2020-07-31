Uzmanından, Kurban Bayramı'na özel beslenme önerileri
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Uzmanından, Kurban Bayramı'na özel beslenme önerileri

İZMİR'de Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik uyarılarda bulundu.

Uzmanından, Kurban Bayramı'na özel beslenme önerileri
31.07.2020 08:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:08

İZMİR'de Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik uyarılarda bulundu.

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, Kurban Bayramı süresince yapılan beslenme hataları ve bu sürede dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Kurban etinin tüketimiyle ilgili önerilerde bulunan Sarı, "Kurban Bayramı'nda sindirim, dolaşım veya tansiyon sorunu yaşamadan sağlıkla geçirmek için beslenmemizde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan en önemlisi et tüketimiyle ilgilidir. Kurban etini nasıl hazırladığımız, nasıl pişirdiğimiz ve ne miktarda tükettiğimiz sağlığımızı etkiler. Önerdiğimiz en sağlıklı pişirme yöntemleri içerisinden yağ eklemeden haşlama, buğulama, ızgara gibi yöntemlerle kısık ateşte uzun süre pişirilmesi önemli. Yüksek ateşe maruz bırakmak. Özellikle kavurma, kızartma ve mangal gibi yöntemleri kullanmak hem etin protein açısından yıkımına hem de yüksek miktarlarla vitamin ve mineral kaybına neden oluyor" dedi.

Kurban kesildikten sonra etin en az 12 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten Sarı, "En çok yapılan yanlışlardan birisi, etin kavrularak tüketilmesidir. Özellikle kurban kesildikten sonra 12 ila 24 saat bekletilmesini öneriyoruz. Çünkü ölüm katılığı dediğimiz etteki katılığın geçmesi önemli. Hem daha lezzet bir et elde etmek için hem de daha besleyici ve sindirimi kolay bir ete kavuşulması için bu durum önemli" şeklinde konuştu.DENGELİ BİR TABAK ÖNEMLİ

Kurban Bayramı'nda sağlığı korumak için dengeli bir menü oluşturmanın önemine değinen Sarı, "Kurban Bayramı'nda sağlıklı bir tabak hazırlamak için 1 avuç içi kadar etin yanında zeytinyağlı sebze yemeği veya salata ve yanında yoğurt, cacık veya ayran gibi süt grubu bir besini tüketmek önemlidir. Pilav, makarna grubu besinler tüketilecekse küçük bir kase bulgur pilavı, esmer pirinç, kepekli makarna veya 1 kase çorbayı da yine öğünlerimizde tercih edebiliriz. Kurban Bayramı'nda dikkat edilecek diğer önemli nokta da içecekler ve tatlı tercihleridir. Baklava gibi yoğun şerbetli tatlılar yerine meyve, sütlaç, kazandibi, dondurma gibi sütlü tatlıları tercih edebiliriz. İçecekler olarak da şekerli ve gazlı içecekler yerine çay, bitki çayları, maden suyu, ayran gibi içecekler tercih edilebilir" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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