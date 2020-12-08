Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük

08.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:58
Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bilimsel araştırmaların, kuraklığın sadece bu yıla özgü kalmayacağı, gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini gösterdiğini belirtti.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bilimsel araştırmaların, kuraklığın sadece bu yıla özgü kalmayacağı, gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Kutoğlu, "Haritaya göre sorun, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük" dedi. 

Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, aynı bölümden Dr. Nevin Betül Avşar ile birlikte 2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu (GRACE) verilerini inceleyerek araştırma yaptı. Araştırma sonucu Türkiye'de yoğun kuraklık yaşandığı tespit edildi. Prof. Dr. Kutoğlu, bu yıl özellikle barajlarda görülen kuraklığın giderek artacağına dikkat çekti. Kuraklığın Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük sorun olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kutoğlu, "Analizler, Türkiye genelinde zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor. Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor. Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük" dedi. 

Su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kutoğlu, şunları söyledi: "Ancak su bütçesinin azalmasının iklim değişikliği birbiriyle etkileşerek bir kısır döngü yaratıyor. Süreci yavaşlatabilmek için iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı bir plana ihtiyaç var. Öncelikle doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekilmesi lazım. Su tasarrufu noktasında gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirler arası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yıkama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden oluyor." 

 


Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük
Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

İlgili Haberler

Biyolojinin en büyük gizemlerinden biri yapay zeka sayesinde 'büyük oranda çözüldü'
Biyolojinin en büyük gizemlerinden biri yapay zeka sayesinde 'büyük oranda çözüldü'
Türk Nükleer Mühendis Kızların Büyük Başarısı
Türk Nükleer Mühendis Kızların Büyük Başarısı
Microsoft'tan toplantılarda yüz ifadeleri ve vücut dillerini notlandırma patenti için başvuru
Microsoft'tan toplantılarda yüz ifadeleri ve vücut dillerini notlandırma patenti için başvuru
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Demet Özdemir Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Ozan Tufan Ersun Yanal Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 11:35:12. #1.15#
title