Uzmanından Kovid-19 sürecinde evde spor önerileri
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Atatürk Üniversitesi, Fatih, Güncel

Uzmanından Kovid-19 sürecinde evde spor önerileri

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalırken yaşa ve vücut direncine paralel olarak hareketli bir yaşamın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

07.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:22
Uzmanından Kovid-19 sürecinde evde spor önerileri

Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalırken yaşa ve vücut direncine paralel olarak hareketli bir yaşamın sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Fatih Kıyıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten korunmanın en etkili yolun evde kalmak olduğunu söyledi.

İnsanların büyük çoğunlukla bu uygulamaya riayet ettiğini belirten Kıyıcı, evde kalmaya başlanıldığında yaşanılan hayatın farklı bir modeline geçildiğini dile getirdi.

Burada dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu ifade eden Kıyıcı, "Yapılan araştırmalarda ev ortamlarında düşmenin ciddi fiziksel hasarları olabileceği belirtiliyor. Buna göre düşmelerin evde yüzde 60, dışarıda yüzde 30, yüzde 10 ise tedavilerin alındığı yerlerde olduğu belirtiliyor. Evimizin fiziksel ortamında bu yüzde 60'lık gibi yüksek sakatlanma riskini düşürmek adına bazı düzenlemeler yapmalıyız." diye konuştu.

Kıyıcı, evlerdeki birtakım eşyaların yerlerinde değişikliğe gidilebileceğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Halı ve kilim katlanmaları, kaygan zemin, uygun olmayan ışık, sağlam olmayan eşyalardan özellikle yaşlılarımızı korumamız gerekiyor. Bunun için evin dizaynında değişikliğe gitmeliyiz. Vücudumuz hareket etmek üzere dizayn edilmiş. Mümkünse misafir odamızı fiziksel aktivite odası yapmamız lazım. Belli saatlerde bazı hareketleri yapabileceğimiz ve sürekli havalandırılmış bir odada temel bazı basit fiziksel aktivitelerle günümüzü geçirmemiz lazım."

İleri yaştaki insanlar ile kronik hastalığı olanların bu süreçte evlerinde kalmalarının çok önemli olduğuna işaret eden Kıyıcı, özellikle söz konusu kesimin evlerinde spor yaparak bu olumsuz durumu olumlu yöne çevirebileceğini kaydetti.

Kıyıcı, şöyle devam etti:

"Çin'de yüzde 15 düzeylerinde olan evde düşerek sakatlanma riskinin ülkemizde yüzde 32 civarında olduğu ve bunun 65 yaş ve üzeri bireylerimizde ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu ifade ediliyor. Bunun düzeltilmesi ve önlem alınması elzem. Psikolojik olarak bu ortama kendimizi adapte edip evdeki tüm bireylerin buna hoşgörü ve sağlıklı şekilde yaklaşması lazım. Sonuçta bu hiç kimsenin istemediği bir durum ama herkesin bireysel görev olarak bu hayat şartlarına ayak uydurması gerekiyor. Her gün kalktığımızda aç karnına kilo kontrolümüzü yaparak kayıt altına almalıyız. Haftada bir vücut kitle endeksine bakarak yağlanma ve obeziteye giden bir durum varsa fiziksel aktiviteler artırılarak dikkat etmemiz gerekiyor."

"Evdeki sporu uzman hekimlerin tavsiyesiyle yapın"

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Fizyoterapisti Mehmet Duman da evdeki spor ve hareketlerin uzman hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle hitap edilen kesim 65 yaş ve üzeri olduğu için bazı hareketlerimiz yapılmaması gerekenler sınıfına girebilir. Bu aşamada verilen hareketler daha önce uzman hekimler tarafından yasaklanan hareketler kısmına giriyorsa bunları kesinlikle yapmasınlar.

Egzersiz yapılan odanın havalandırılmış olması, buna bağlı olarak da yeterli bir alanımızın olması gerekiyor. Yaştan dolayı eklem ve kaslar yıpranmaya başlıyor ve bu doğrultuda daha çok zarar görmelerini engellemek için belirtilen tekrarların dışına çıkmamaları önem arz ediyor."

Duman, egzersizde genelleme yapılamayacağını dile getirerek, "Egzersiz konusunda genelleme yapmaktansa bireye özgü egzersizler yapmak çok daha fayda gösteriyor. Eğer kendilerine önceden verilmiş egzersizler var ise bunları uzman hekimin önerisiyle yapması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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