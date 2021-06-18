Uzmanından Kovid-19 için "tünelin ucundaki ışık göründü" değerlendirmesi
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Uzmanından Kovid-19 için "tünelin ucundaki ışık göründü" değerlendirmesi

Uzmanından Kovid-19 için 'tünelin ucundaki ışık göründü' değerlendirmesi
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, aşılama hızının son günlerdeki gibi devam etmesi durumunda toplumsal bağışıklığın gelişeceği ve ağustos ayı sonuna kadar yüzde 75'ler seviyesine ulaşılacağını belirterek, "Geride aşılanmamış...

Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, aşılama hızının son günlerdeki gibi devam etmesi durumunda toplumsal bağışıklığın gelişeceği ve ağustos ayı sonuna kadar yüzde 75'ler seviyesine ulaşılacağını belirterek, "Geride aşılanmamış kişiler kalsa bile, toplumu tehdit edemeyecekleri bir duruma ulaşacağız. Bu durumda ulaşmamız gereken 80 milyon doz aşılamaya yaz sonunda ulaşmış oluruz. Tünelin ucundaki ışık göründü. Ağustos ayı sonunda bu işi bitiririz ve rahat bir kış geçiririz. İlk defa süreçle ilgili olumlu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya, Medicana Hastanesi tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) son günlerde günlük 1 milyonu geçen aşılama sayısının umut vaat ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin son günlerde aşılama konusunda ciddi bir atağa geçtiğini belirten Serhan Sakarya, "Bir süre önce günde 5-10 bin kişiyi aşılayabiliyorduk ancak ülkemizin Kovid-19'dan kurtulması için günlük ortalama 800 bin kişinin aşılanması gerektiğini söylüyorduk. Biontech ve Sinovac aşılarının Türkiye'ye gelmesiyle birlikte son günlerde aşılama sayısı günlük 1 milyonu geçiyor." açıklamasında bulundu.

"Tünelin ucundaki ışık göründü"

Aşılama hızının son günlerdeki gibi devam etmesi durumunda toplumsal bağışıklığın gelişeceği ve ağustos ayı sonuna kadar yüzde 75'ler seviyesine ulaşılacağını bildiren Prof. Dr. Sakarya, "Geride aşılanmamış kişiler kalsa bile, toplumu tehdit edemeyecekleri bir duruma ulaşacağız. Bu durumda ulaşmamız gereken 80 milyon doz aşılamaya yaz sonunda ulaşmış oluruz. Tünelin ucundaki ışık göründü. Ağustos ayı sonunda bu işi bitiririz ve rahat bir kış geçiririz. İlk defa süreçle ilgili olumlu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Hindistan varyantına da etkili"

Hindistan'da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Delta varyantının, Avrupa'da da baskın ajan haline gelmeye başladığını aktaran Sakarya, şunları kaydetti:

"Bu varyantın semptomları alışkın olduğumuzdan farklı. Grip bulguları veriyor ve sonrasında ağırlaşıyor. İkinci özelliği ise çok bulaşıcı ve ölümcül. İngiltere'de bu varyant yoğun biçimde görülüyor şu an bu nedenle kısıtlamaları gevşetmeme kararı aldılar. Ancak şu an yapılan ölü virüs aşısı Sinovac ve protein aşısı Biontech, Delta virüsüne karşı da etkin. Aşı virüsteki tek bir bölgeye karşı bağışıklık geliştirmiyor. Virüsün pek çok bölgesine karşı bağışıklık geliştiği için koruyuculuğu var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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