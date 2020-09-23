Uzmanından kambu çayı tavsiyesi
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Uzmanından kambu çayı tavsiyesi

23.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:44
Uzmanından kambu çayı tavsiyesi

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Kombuça mantarından hazırlanan kombu çayı probiyotiktir.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Kombuça mantarından hazırlanan kombu çayı probiyotiktir. Antioksidan özelliğiyle yaşlılık savaşçısıdır, detoks etkisi oluşturur. Baş ağrısına yol açan dolaşım ve sinir sistemlerini düzenleyen kombu çayı, alerjilere karşı korur, kilo vermeye yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gençyürek, son dönemin popüler çaylarından kombu çayı hakkında bilgi verdi.

Gençyürek, Doğu Asya menşeili kombu çayının, kombucha denilen çay mantarıyla hazırlandığını aktararak, "Kombuça veya Kombu çayı probiyotik kaynağıdır. Bu içecek, kombucha denilen çay mantarının bakteri ve mayalarla birlikte fermantasyonu yolu ile elde ediliyor. İçeriğinde fazla sayıda faydalı canlı bakteri bulunuyor. Antioksidan özelliği ile vücudu toksinlerden arındıran bir probiyotiktir ve detoks etkisi oluşturur. Tarihi çok eski olmakla birlikte ülkemizde son yıllarda popüler olan kombu çayı kilo verme üzerinde de oldukça etkilidir." ifadelerini kullandı.

Kombu çayının, baş ağrısına neden olan dolaşım problemlerini düzenlediği belirten Gençyürek, şunları kaydetti:

"Kombuça çayı aynı zamanda iltihaplanmalara iyi geliyor. Vücudun toksinlerden temizlenmesine yardımcı oluyor. Kan şekerinin düzenlenmesini sağlıyor. Vücuda enerji ve zindelik katıyor. Alerjilere karşı koruyucudur. Sinir sisteminin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Yağ yakım hızını artırarak kilo vermeye de yardımcı oluyor.

Kombuça çayına karşı kefir daha ön plana çıktı. Elde edilme şekli, asidik tatları ve sağlık üzerine etkileri bakımından bu iki probiyotik ürün birbirine çok benziyor. Fakat ülkemizde kefir kadar bilinirliği ve kabul edilebilirliği henüz artış göstermiyor. Kombuça çayı hazırlanışı da kefire göre daha çok emek istiyor. Alışkın olunan tat, hazır bulunması veya evde kolay yapılış şekli ile kefir, kombuça çayına göre daha avantajlı."

Kefirin de içeriğinde maya ve bakteri bulunan fermente bir probiyotik ürün olduğunu vurgulayan Gençyürek, "Probiyotik özelliği bağırsak florasının düzenlenmesine yardımcıdır. Gastrointestinal sistemi düzenleyici özelliği ile kilo vermeye ve/veya kilo kontrolü sağlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda vücut direncini artırır, iltihaplanmaya iyi gelir, kronik yorgunluğa iyi gelir, kombuça çayı gibi zindelik verir ve iyileşme sürelerini kısaltır. Her iki probiyotik ürünü de hem sindirim sisteminin düzenlenmesi hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi özelliği için güvenle kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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