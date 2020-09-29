Uzmanından kalp hastalarına "stres" uyarısı
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Uzmanından kalp hastalarına "stres" uyarısı

29.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:13
Uzmanından kalp hastalarına

Sivas Numune Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Bahri Köroğlu, kalp hastalarına stresten uzak durmaları uyarısında bulundu.

Sivas Numune Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Bahri Köroğlu, kalp hastalarına stresten uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kalp Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sağlıkçıların halkın sağlığını korumak için büyük mücadele verdiklerini belirtti.

Dünyada ve ülkemizde en sık ölümleri kalp hastalıklarının oluşturduğunu vurgulayan Köroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sebepten ötürü kalp sağlığımıza daima önem vermeliyiz. Sağlığımızı korumamız için sigara ve alkolden uzak durmalıyız. Dengeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Yağlı ve bol kalorili ürünlerden uzak durup, doğal gıdalar ile beslenmeliyiz. Stresten uzak durmalıyız, düzenli egzersiz yapmalıyız. Pandemi sürecini sekteye uğratmamak için egzersizlerimizi evimizde yapmalıyız. Numune Hastanesi olarak bizlerin önceliği daima hastalarımızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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