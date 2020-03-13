Uzmanından "kaliteli uykuyla iyi yaşlanın" önerisi Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, iyi ve kaliteli uyku almanın iyi yaşlanmanın anahtarı olduğunu belirterek, "Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler.

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, iyi ve kaliteli uyku almanın iyi yaşlanmanın anahtarı olduğunu belirterek, "Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler." dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Fidan, 13 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) karşı beslenme ve hijyenin yanı sıra en önemli faktörlerden birinin de yeterli ve sağlıklı bir uyku olduğunu kaydetti.

Sağlıklı uykuyla yaşam kalitesinin yükseldiğini aktaran Fidan, şunları söyledi:

"Aksine yetersiz uyku sağlığı bozuyor ve yaşam kalitesini düşürüyor. Çoğu yetişkin için 7-8 saatlik uyku gelecekteki fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirmek için yapmaları gereken en önemli aktivitedir. Çocukların öğrenme ve oyun için daha fazla uykuya ihtiyacı vardır. Uyku sırasında beyin uyanıkken gün boyunca biriken ve yaşlanan beyine zarar verebilecek toksinleri temizler. İyi ve kaliteli uyku almak iyi yaşlanmanın anahtarıdır."

Kaynak: AA