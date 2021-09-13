Uzmanından kalıcı oje önerisi

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, yoğun tempoda çalışılması nedeni ile oje sürüp çıkartmanın zahmetli bir iş haline geldiğini belirterek bunun için kadınların kalıcı ojeye yöneldiğini söyledi.

Kadınlar arasında kişisel bakımda ojenin ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Dalmış Beauty yetkilisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, eller ve tırnakların fizikte ilk göze çarpan yerlerden olduğunu ifade etti. Ojelerin ilk uygulamadan itibaren belli bir süre tırnakta olduğu gibi kaldığını, sonrasında bozulmaların meydana geldiğini aktaran Dalmış, "Ayrıca tırnakta sararmalara neden olduğu için çıkarılması gerekmektedir. Yoğun tempoda çalışanlar için oje sürüp çıkartmak zahmetli bir iş haline gelebiliyor. Bunun için kalıcı ojeler bulunmaktadır. Kalıcı oje tırnaklara sürekli bir uygulama gerektiren zorunluluktan kurtarır. Tırnak üzerinde uzun süre formunu bozmadan kaldıkları için bakımlı parlak dururlar. Kalıcı oje uygulamasında ilk yapılması gereken işlem tırnakların yağ benzeri şeylerden arındırılmasıdır. Ardından tırnakları istenilen şekil törpü yardımıyla verilir. Şekil verdikten sonra ikinci kısım olan bazı uygulaması ile tırnakta bozukluk rengi ile ilgili bir problem varsa giderilerek pürüzsüzleştirilir. Son aşama olarak renk seçimi ve uygulaması yapılır ve parlaklığını koruması için top road işlemi gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerden sonra tırnaklarınız bakımlı ve parlak bir görünüme kavuşur yaklaşık 3 hafta boyunca keyifle kullanabilirsiniz" dedi. - ELAZIĞ