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Uzmanından kadınlara protez tırnak önerisi

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Uzmanından kadınlara protez tırnak önerisi

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, sürekli manikür ihtiyacını ortadan kaldıran ve tırnakların her an bakımlı görünmesini sağlayan protez tırnakların son zamanlarda kadınlar tarafından sıkça tercih edildiğini söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, sürekli manikür ihtiyacını ortadan kaldıran ve tırnakların her an bakımlı görünmesini sağlayan protez tırnakların son zamanlarda kadınlar tarafından sıkça tercih edildiğini söyledi.

Dalmış Beauty yöneticisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, protez tırnaklarla ilgili geniş kapsamlı bilgiler verdi. Dalmış, sürekli manikür ihtiyacını ortadan kaldıran tırnakların her an bakımlı ve güzel görünmesini sağlayan protez tırnak uygulamasının son zamanlarda sıkça tercih edildiğini dile getirdi. Dalmış, "Bu kadar rağbet görmesi ile birçok merkezde uygulamalar listesine alınmıştır. Tırnaklarında hızlı kırılma problemi yaşayan kısa sürede deforme olan oje sorunu yaşayan kadınlar protez tırnak uygulaması sıkça tercih etmektedir. İşlem süresi yaklaşık bir bir buçuk saat olan protez tırnak uygulaması tek kullanımda kişilere neredeyse 1 aylık kullanım rahatlığı sunuyor. Protez tırnak uygulaması aynı zamanda tırnak yeme alışkanlığı olan bireylerde güzellik bakım için tercih edilmesinin yanı sıra tedavi amaçlı yapılan bir uygulamadır" dedi.

"Protez tırnakları 1 aya yakın bozulmadan kullanabilirsiniz"

Protez tırnakların bir aya yakın bir süre göz kamaştıran parlaklık ve ilk günkü gibi bakımlı bir görünüm sunduğunu aktaran Dalmış, "Bu uygulama ile tırnak boynuzu uzatabilir istediğiniz şekilde renkte kullanabilirsiniz. Ayrıca tırnak sanatı ile süsleyerek ortalama 1 aya yakın hiç bozulmadan kullanabilirsiniz. Protez tırnakların doğal tırnaklara oranla kat kat daha sert ve dayanıklı olduğunu söylemek mümkündür. Protez tırnak uygulamasında kullanılan malzeme ve teknik açısından farklılık gösterebilir. 3 ana malzemeden oluşan protez tırnak jel akrilik paliy jel malzemeleri ile yapılır. Tüm malzemelerin geniş renk yelpazeleri bulunur. Bu işlem jel tırnak ya da jel protez adıyla da karşımıza çıkabilir. İsim değişikliği olmasına rağmen yapılan işlemlerde bir fark yoktur" diye konuştu. - ELAZIĞ

Uzmanından kadınlara protez tırnak önerisi

Uzmanından kadınlara protez tırnak önerisi

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