Uzmanından hafta başı açılacak AVM'lerde klimalarla ilgili uyarılar
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Uzmanından hafta başı açılacak AVM'lerde klimalarla ilgili uyarılar

Uzmanından hafta başı açılacak AVM'lerde klimalarla ilgili uyarılar
07.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:46

Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu, AVM'ler, işyerleri ve toplu bulunulan mekanlarda çalıştırılan klimalarda da yeni koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Avukatoğlu, AVM'ler, işyerleri ve toplu bulunulan mekanlarda çalıştırılan klimalarda da yeni koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önlem alınması gerektiğini bildirdi.

Avukatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün havadaki damlacıkların dolaylı olarak solunması veya enfekte kişiden kaynaklanan faktörler gibi çeşitli yollardan insandan insana bulaştığını hatırlattı.

Önümüzdeki hafta başında AVM'lerin açılacağını belirten Avukatoğlu, insanların yoğun olarak bulunduğu bu tür mekanların klimalarını çalıştırırken, iç havanın herhangi bir şekilde kullanılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Avukatoğlu, bu nedenle klimalarda gerekli tadilatlar yapılıp sistemlerin yüzde 100 taze hava ile çalışır hale getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Klima santralleri yüzde100 hava ile çalıştırılsa bile baypas-resirkülasyon kanallarının sadece damperlerle kapatılmaması, tam sızdırmaz hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Avukatoğlu, açıklamasına şunları kaydetti:

"Mayıs ayında olunması nedeniyle klima cihazlarının serbest soğutma şeklinde çalıştırılması ancak hava şartlarının uygun olması halinde mümkündür. Klima santralleri AVM'ler açılmadan en az iki saat önce veya ortamın ihtiyacı olan hava debisini iki defa sirküle ettirecek şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca sistem 24 saat boyunca dış taze hava ile düşük debi ve hızda çalıştırılmalıdır. Hepa/Ulpa filtreleri ve tavanı yüksek olmayan mağaza ve benzeri mekanlarda iç havayla çalışan bütün klima cihazları çalıştırılmamalıdır."

AVM'ler açılmadan ve fanlarını çalıştırmadan önce fan-coiller cihazının iki saat boyunca 60 derecede ısıtılması gerektiğini belirten Avukatoğlu şöyle devam etti:

"Klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri, buharlı nemlendirici sistemleri ile değiştirilmelidir. AVM girişlerinde hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır. Tuvaletlerin egzoz fanlarının 24 saat çalıştırılması ve kapılarının açık bırakılmamasına dikkat edilmeli, varsa yer süzgeçlerinin susuz kalmaması sağlanmalı, lavabo, klozet armatürleri sensörlü değilse değiştirilmeli, havalı el kurulama cihazları sökülerek kullan at kağıt peçete kullanımına geçilmeli ve deterjan ihtiyacı sürekli olarak karşılanmalıdır. Klimaların taze hava ve egzoz sistemleri ile WC aspiratörlerinin atış ve emiş mesafeleri bakım personelince kontrol edilmeli, yakın olanlar düzeltilmelidir."

Avukatoğlu, nisan ve mayıs aylarının yaz sezonu için klima sistemlerinin bakım dönemi olması nedeniyle filtrelerin değiştirilmesi ve cihaz bakımlarının yapılması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

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