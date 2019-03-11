Uzmanından Göz Tansiyonu Uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşe Tel Kaplan, tüm dünyada en sık kalıcı görme kaybına neden olan hastalıklardan biri olan göz tansiyonu (Glokom) rahatsızlığının tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlar ortaya çıkaracağını bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, göz sinirini tutan yaygın ve ilerleyici bir hastalık olan glokomun, göz içindeki sıvı basıncının göz sinirine zarar verebilecek düzeyde artmasıyla ortaya çıktığını belirterek, tedavi olunmadığı takdirde görme kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen, tespit edilen hastalardan 10 tanesinden birinde körlüğe neden olabilen glokom hastalığının geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olduğunu aktaran Kaplan, hastalığın belirti vermemesi sebebiyle gelişmiş ülkelerde bile hastaların büyük çoğunluğunun içinde bulundukları durumdan haberi olmadan yaşadıklarına dikkati çekti.

Kaplan, hipotansiyon, hipertansiyon, diyabet, miyop gibi rahatsızlıkları olanların veya uzun süre kortizon kullanan kişilerin normal kişilere oranla daha fazla risk altında olduğuna işaret etti.

Glokomun sinsi ve belirti vermeden ilerleyen bir hastalık olduğunu anlatan Kaplan, biraz daha şanslı hastalarda baş ağrısı, çevrede bazı yerleri görememe, göz önünde renkli ışıklı haleler görme gibi belirtilerle kendini hissettirdiğini, çoğu hastada ise belirgin görme kaybı yaratıncaya kadar hastalığın anlaşılamadığını ifade etti.

Glokom'un yaş cinsiyet gibi öncelik gözetmediğini belirten Kaplan, 40 yaşın üzerinde olanlar, ailesinde glokom bulunan kişiler, şeker hastalığı, hipertansiyonu, hipotansiyonu, miyopisi ve damar hastalığı bulunanlar ve uzun süreli kortizon kullananların glokomun daha sık görüldüğü grupta yer aldıklarını anlattı.

Kaynak: AA