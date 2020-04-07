Uzmanından gebelikte "folik asit kullanın" uyarısı
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Sivas, Anne, Sağlık

Uzmanından gebelikte "folik asit kullanın" uyarısı

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelikte folik asit kullanılmaması durumunda doğacak bebeğin birçok sağlık sorunu ile dünyaya gelebileceğini belirtti.

07.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:32
Uzmanından gebelikte

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıları doktorlarından Op. Dr. Kerime Nazlı Salihoğlu, gebelikte folik asit kullanılmaması durumunda doğacak bebeğin birçok sağlık sorunu ile dünyaya gelebileceğini belirtti.

Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gebelikte folik asit kullanımını tavsiye ettiklerini aktardı.

Folik asitin B vitamini türevi olduğunu ifade eden Salihoğlu, "Anne adayları mutlaka gebelik planlıyorlarsa gebelik oluşmadan önce 46 hafta arası öncesinde mutlaka folik asit kullanmalarını öneriyorum. Çünkü folik asit kullanımının da ilk 4 haftada bebeğimizin beyin ve omurilik gelişimi tamamlandığı için bu süreçte yeterli düzeyde ki folik asit kullanımı beyin ve omurilik gelişimindeki birtakım kusurları anomalileri engellemektedir." ifadelerini kullandı.

Gebelik oluştuğu takdirde de yine ilk 12 hafta içinde folik asit kullanımına devam edilmesi uyarısında bulunan Salihoğlu, şunları kaydetti:

"Folik asit kullanımı aslında Türkiye'de çok yaygındır. Bizim yemek kültürümüzde toplumsal alışkanlığımızda da gıdalarımızda da çok fazla bulunmaktadır. En fazla mercimek de kuru fasulyede, tahıllarda, avokado da brokolide, yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmaktadır. O yüzden anne adaylarımıza mutlaka bu tarz sebzeleri gıdaları bol tüketmelerini öneriyoruz. Folik asit kullanılmadığı takdirde nöral tüp defekti dediğimiz spina bifida, bebeğin omurgasında açıklıklar ve beyin omurgasında kese ile doğan bebekler ya da anelsefali dediğimiz beyin gelişimi olmayan bebekler dünyaya gelmektedir."

Kaynak: AA

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