Uzmanından evcil hayvan sahiplerine mevsim geçişi uyarısı

- Uzmanından evcil hayvan sahiplerine mevsim geçişi uyarısı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Mevsim geçişlerinde duygusal olarak da hayvanlarda değişik etkiler görülebilir"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, evcil hayvan sahipleri için mevsim geçişlerinde dikkat etmeleri gereken konularda verdiği bilgilerde, "Mevsim geçişlerinde duygusal olarak da hayvanlarda değişik etkiler görülebilir" dedi.

Mevsim geçişi ile birlikte tüy dökme etkisinin belirli periyotlarla gerçekleştiğini söyleyen Akgün Ergül, "Evcil hayvanlarımız, mevsimsel değişiklilere göre bir takım etkiler göstermektedir. Hem duygular üzerinde, hem yeme-içme üzerinde, hem de hayvanların fiziksel yapısı ile ilgili birçok etkiler göstermektedir. Mevsim değişiklikleri, evcil hayvanlarımız üzerinde en başta tüy dökülmesi ile ilgili etkiler göstermektedir. Tüy dökme oranı bazı periyotlarda değişiklik gösterir. Özellikle yaz ve kış ayları bu tüy dökmenin az görüldüğü dönemlerdir. Genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında tüy dökümü daha fazla görülmektedir. Nasıl ki biz insanlar sıcak yaz aylarına geçiş yaptığımız bu ilkbahar aylarında gardırobumuzdaki kışlık kıyafetlerimizi kaldırıp, yerine yazlık kıyafetlerimizi getiriyorsak, evcil hayvanlarda aynı insanlar gibi benzer bir hazırlık yapıyorlar. Evcil hayvanlarımız sıcak yaz günlerine hazırlanmak için yazı daha rahat atlatma anlamında ilkbahar aylarında tüy dökme oranı daha fazla oluyor. Sonbahar geldiğinde ise, tam tersi bir şekilde soğuk kış günlerini daha rahat atlatmak için tüy dökümünde azalma gerçekleşmektedir. Evcil hayvan besleyen vatandaşlarımız tarafından polikliniklerimize başvurular oluyor. Bu mevsimlerde kedilerinin aşırı derecede tüy dökümü oluyor. Acaba bir rahatsızlığımı var diye, çünkü kediler bu konuda diğer canlılara göre daha hassas oluyor. Bunun altında yatan temel neden budur" dedi.

"Kedi ve köpeklerde mevsimsel kızgınlık olabilir"

Mevsim geçişlerinde hormonal olarak kedi ve köpeklerde kızgınlık belirtilerinin olabileceğini söyleyen Ergül, "Bir diğer neden de bunun dışında kızgınlık belirtileridir. Çünkü kedi ve köpeklerde mevsimsel olaraktan kızgınlık gösteren hayvanlardır. Onun içinde bu dönemlerde kızgınlık ve hormonal faaliyetlerin artış göstermesi ile hem erkek, hem de dişi kedilerimiz aşırı derecede tüy dökümüne maruz kalmaktadır. Tabi ki bizim polikliniklerimizde veteriner arkadaşlarımız tüy dökümünü nasıl azaltılabilir konusunda vatandaşlarımızı ve ya pet hayvanı besleyen yetiştiricilerimizi yönlendiriyorlar. Ona göre vitamin tabletleri ile de kedilerimizin tüy dökümünü belki biraz daha azaltabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaz aylarında hayvanların besin tüketiminin azalması normaldir"

Mevsim geçişlerinin yiyecek üzerinde de etkili olduğunu ve yaz aylarında hayvanların daha az besin tükettiklerini söyleyen Akgün Ergül, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Aynı zamanda mevsim değişiklikleri evcil hayvanlarımızın beslenme düzeninde de etki göstermektedir. Yiyecek tüketimleri kış aylarında artış göstermektedir. Yaz aylarında ise yemek tüketimleri azalmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise artan hava sıcaklığı ve gün ışığının yaz aylarında uzamasıyla birlikte hayvanların hormonal dengelerinde de bir takım yeni değişikliklerin olması, tüm bunlardan ötürü de hayvanlar yaz aylarında yiyecek almak için daha az zaman harcıyor. Bu da yaz aylarında onların yaz aylarında daha az yemek yemelerine neden olmaktadır. Bu durum sadece yabanda yaşayan hayvanlar için değil bizim evimizde beslediğimiz evcil hayvanlarımız için de geçerlidir. Kış aylarında da tam tersi yemek tüketimiz de artış oluyor. Çünkü gerek yabanda yaşayan hayvanlar olsun, gerekse evimizde beslediğimiz hayvanlar olsun kışın soğuk hava şartlarındaki soğukla mücadele edebilmek için vücuttaki enerji ve protein oranını dengelemek açısından yemek tüketimini artırmaktadırlar. Ayrıca mevsim geçişleri evcil hayvanlarımızın duygusal durumlarını da etkilemektedir. Hava sıcaklıklarının artması ile hayvanlar daha serin ve gölge yerler ararlar. Ayrıca evcil hayvan türleri arasında da sıcak ve soğuk arasında farklılık olmaktadır. Bazı türler soğuğu severken, bazıları da sıcak havaları seveler. Bu durum özellikle köpeklerde görülmektedir. Sıcak havalarda köpekler genellikle serin ve gölge yerlerde rahat bir şekilde, sakin bir ortamda dinlenmek ve sakin kalmak isterler ancak bazen aksi durumlarda özellikle yazın sıcak havalarda bazı köpeklerin ve ya köpek ırklarının agresif oldukları, saldırgan oldukları da yapılan araştırmalarda gözlemlenmiş olmaktadır. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekmektedir."

Ergül, bahara geçişte bit, pire ve kene gibi parazitlerin oluşumuna da dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca bu dönemde dikkat etmemiz gereken bir diğer özellikte bit, pire, kene dediğimiz canlıların popülasyonunun artması ve hareketliliklerinin artması evcil hayvanlarımızda da bazı problemlere ve özellikle de parazitel enfeksiyonlara yol açmaktadır. Onun içinde evcil hayvanlarımızı sadece yaz aylarında değil, özellikle ilkbahar dönemlerinde ve diğer dönemlerde de düzenli olarak polikliniklerimizde gerek iç parazit olsun, gerek dış parazit yönünden mücadele ile ilgili düzenli olaraktan aşılatmamız gerekmektedir. Çünkü bu parazitlerin açmış olduğu birçok enfestasyonlar, gerek kendi sağlıklarını, gerek de evimizde beslediğimiz için bizim kendi sağlığımızı da etkilemektedir. Onun için bu konuda da dikkatli olmak gerekir. Genelde hayvanlarımızda davranışlarda çok önemlidir. Tabi ki hayvanın kızgınlık dönemleri olsun ve ya mevsim geçişleri olsun bu tüy dökme olayı ister, istemez artıyor. Onun haricinde bir takım beslenme alışkanlıklarıyla da alakalı olabiliyor. Onun için de yiyeceklerine dikkat edilmesi gerekiyor. Evcil hayvanlarımızın, fiziksel olarak ya da hareketlerinde değişiklik gördüğümüz zaman veteriner hekime başvurmanız gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN