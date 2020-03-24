Uzmanından evcil hayvan sahiplerine "Kovid-19" önerileri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Uzmanından evcil hayvan sahiplerine "Kovid-19" önerileri - Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, Fırat Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel

Uzmanından evcil hayvan sahiplerine "Kovid-19" önerileri

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için uygulanan hijyen kurallarının evcil hayvanlar için de geçerli olduğunu bildirdi.

24.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:28
Uzmanından evcil hayvan sahiplerine

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için uygulanan hijyen kurallarının evcil hayvanlar için de geçerli olduğunu bildirdi.

Çalıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün insan hastalığı yönüyle bilim insanlarınca yoğun bir şekilde araştırıldığını, elde edilen güncel bilgilerin çeşitli platformlarda paylaşıldığını belirterek, merak edilen diğer bir konunun evcil hayvanların da etkilenip etkilenmediği olduğunu aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün evcil hayvanların koronavirüsün bulaşmasında bir rolü olmadığını açıkladığını ifade eden Çalıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Evcil hayvan sahibi hasta olsa, hayvanının üzerine aksırsa dahi hayvanın hiçbir şekilde hastalanması söz konusu değildir. Bugünkü bilgiler ışığında böyle bir durum yok. Tabi virüslerin tamamı için geçerli bir kural var, bunlar dışarıda çoğalmazlar. Yani suya, masaya, köpeğe de bulaşsa bunların dışarıda çoğalması söz konusu değildir. Köpeğin tüyü, derisi zaten enfektif değil, çoğalmazlar."

"Hayvanlarımızı kalabalık yerlere götürmemeliyiz"

Çalıcıoğlu, dünyayı teyakkuza geçiren koronavirüsten korunmak için insanların kendisi için uyguladığı hijyen kurallarını evcil hayvanları için de uygulaması gerektiğine işaret etti.

Koronavirüsün evcil hayvanı hasta etmemesinin ya da evcil hayvanın vücudunda üreyememesinin onun bu hastalığı bir kapı kolu gibi mekanik olarak iletmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Çalıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir hasta aksırarak, öksürerek evcil köpeğine hastalığı bulaştırabilir. Bundan hayvan hastalanmaz ancak daha sonra o köpek hastalığı diğer insanlara taşıyabilir. Nasıl ki masaya, kapının koluna, asansöre dokunan kişi hastalığı alıyor ise köpeğe dokunan da alabilir. Bunun haricinde kedinin, köpeğin, kuşun hastalığın nakliyle ilgili rolü yoktur, bu açık ve nettir."

Bu açıdan evcil hayvanlarda da hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çalıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kritik süreçte hayvanına dokunmadan önce ve dokunduktan sonra eller sabunla iyice yıkanmalı. Hayvanlarımızı kalabalık yerlere götürmememiz gerekir, sadece mekanik bir taşıma söz konusu. Gerekirse onların ayaklarını eve getirdiğimizde dezenfektan mendillerle temizlemeliyiz. Köpeklere maske takılması önerdiğimiz bir yöntem değil çünkü köpek maskeyi kabul etmeyecektir. Maske köpeği strese sokar, agresifleştirebilir, etkili bir yöntem de değil."

"Tedbirlerimizi en üst düzeyde tutmalıyız"

Prof. Dr. Çalıcıoğlu, bazı hastalıkların ise ya sadece insana ya da sadece hayvana özgü olduğunu vurguladı.

"Koronavirüs hastalığı insanların hastalığıdır, köpeklere, kedilere veya kuşlara zarar vermez." diyen Çalıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Akut mikrobiyal bir hastalık geçiren hayvan sahipleri, genel olarak bir kere hayvanlarıyla aralarına bir sınır koymalıdır. En doğru yapılması gereken, iyileşinceye kadar hayvanın güvenli bir yere taşınmasıdır. Eğer bunu yapamıyorsanız hayvanınızın size sokulmasına, yalamasına, sizin de onu okşamanıza ara vermenizi tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Haberler
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya...
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Koç burcunda Yeniay 24 Mart 2020 - Yeniay burçlara etkileri neler?
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Kameralar önünde yapılan koronavirüs şakası Trump'ı korkuttu
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Eş değiştirme teklifini kabul etmeyen eskortlara sinirlenen 2 şüpheli, otel görevlisini darp etti
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ender Saraç Seren Serengil Fahrettin Koca Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Radamel Falcao Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Uzmanından evcil hayvan sahiplerine "Kovid-19" önerileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 13:08:46. #1.15#
title