Uzmanından doğru üniversite tercihinin ipuçları
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Uzmanından doğru üniversite tercihinin ipuçları

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları açıklandı.

Uzmanından doğru üniversite tercihinin ipuçları
27.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:40

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları açıklandı. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Aday öğrenciler, yaşamlarına yön verecek, mesleklerini belirleyecek ilk adımı, yaptıkları bu tercihle atacak. Maltepe Üniversitesi Aday İlişkileri Uzmanı Gökhan Menekşe, meslek ve bölüm seçimi konusunda kararsız kalan gençleri tercih dönemini doğru değerlendirmeleri konusunda uyardı ve tercih yapmanın ipuçlarını verdi.  

Adayların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğini, ilgi duydukları alanları ve kişisel yeteneklerini belirlemelerinin son derece önemli olduğunu belirten Menekşe, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmadan önce ÖSYM'nin hazırlamış olduğu "2020 Tercih Kılavuzu"ndaki tüm program ve bölümlerin özel koşullarını mutlaka incelemelerini önerdi. 

BU YIL UZAKTAN EĞİTİM PERFORMANSINA BAKILMALI 

Üniversitelerin adayın hedeflerini karşılıyor olmasının önemine dikkat çeken Menekşe, Covid-19 salgınında üniversitelerin gerçekleştirdiği online eğitimin başarısının çok önemli bir kriter olduğuna da işaret etti. Menekşe, "Üniversitenin eğitim ve öğretim konusundaki performansına, özellikle, artık gündemden hiçbir şekilde çıkmayacak olan uzaktan eğitim konusundaki performansına mutlaka bakılmalıdır" diyerek, şöyle devam etti:  

"Bu artık üniversite seçerken yeni bir kriterimiz oldu. Covid-19 salgını döneminde üniversitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve geçen zaman diliminde hangi koşullarda ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini incelemek artık son derece önemli oldu." 

 AKADEMİK KADRO İNCELENMELİ 

Tercihlerde en önemli kriterin akademik kadro olduğunu, adayların üniversitelerin web sayfalarından üniversitelerin kadrolarına bakabileceklerini belirten Menekşe, öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, araştırmalarını, uzmanlıklarını, kamuoyundaki tanınmışlıklarını inceleyebileceklerini söyledi. Menekşe kadronun tam zamanlı olup olmadığının da önemine dikkat çekti. 

SOSYAL VE ULUSLARARASI OLANAKLARA BAKILMALI 

Aday öğrencilerin hedefleri doğrultusunda hangi kentte ve üniversitede okuyacaklarına karar verirken, bu üniversitelerin hangi alanlarda öne çıktığı, mezunlarının eğitim sonrası iş yaşamlarıyla ilgili bilgilerini de araştırmalarının faydalı olacağını belirten Menekşe, adayların, üniversitelerin sosyal olanaklarını, işbirliklerini, uluslararası bağlantılarını da incelemelerini ve gerçekçi bir anlayışla tercih yapmalarını önerdi. 

Kampüslerin özelliklerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğine işaret eden Menekşe, adayların belirledikleri hedefleri doğrultusunda bilgi merkezi olarak kütüphaneyi, laboratuvarları, araştırma ve uygulama merkezleriyle teknoloji transfer ofisini; ayrıca sosyal olanakları, spor komplekslerini incelemelerini önerdi. Menekşe, şunları söyledi:  

"Günümüzde eğitimin yanı sıra sosyal ve toplumsal yönleri geliştirmek, çokkültürlü olmak, iyi iletişim kurabilmek, disiplinlerarası çalışmalar yapabilmek son derece önemli bir hale gelmiştir. Bir başka nokta da üniversitenin ulusal ve uluslararası işbirlikleridir. Üniversitelerin bulundukları bölgede, kamu ve özel kurumlarla, sanayiyle yaptığı işbirlikleri incelenip, sağladıkları staj olanakları ve uygulama alanlarına yönelik çalışmaları da dikkate alınmalıdır. Üniversitenin uluslararası kuruluşlarla olan bağlantısı sadece Erasmus olarak düşünülmemeli; ikili anlaşmaların sayısı da göz önünde bulundurulmalı ve adaylar özellikle bu noktaları dikkate almalıdır"  

MESLEK SEÇİMİNİN KURALLARI 

Öğrencilerin hayat boyu sıkılmayacakları, her zaman seçtikleri mesleği icra edeceklerini göz önünde bulundurarak üniversite tercihi yapmalarının önemine dikkat çeken Menekşe, ailelerin de bu konuda adaya destek vermesi gerektiğini belirtti.  

Menekşe, tercih sıralaması öncesi öğrencilerin istek listesi oluşturmasını, ilgi duyulan programların veya üniversitelerin önem ve önceliğe göre sıralanması gerektiğini, puanlara göre değil, başarı sıralamaları dikkate alınarak tercihlerin yapılmasını önerdi.   

ÜNİVERSİTE YAŞAMA HAZIRLIYOR 

Günümüzün değişen koşulları göz önüne alındığında sadece mesleki anlamda yetkinlikler kazanmanın yeterli olmayacağını belirten Menekşe, ayrıca şu başlıklara dikkat çekti:  

"Önemli olan kişinin kendine uygun bir bölümü ya da programı tercih edip başarılı olması ve günün ihtiyaçlarına göre kendini sürekli olarak geliştirmesidir. Bu noktada adayın daha şimdiden diplomanın yanı sıra, kişisel gelişimine her bakımdan katkı verebilecek bir üniversiteyi tercih etmesi hayati derecede önem taşıyor. Özetle, adaylar üniversiteleri sadece mesleki eğitimin edinildiği bir yer olarak görmemeli; üniversitenin kişiye her bakımdan formasyon kazandırdığının bilincinde olmalı." 


Kaynak: DHA

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