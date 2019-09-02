Uzmanından doğalgaz kazalarına karşı uyarı

02.09.2019 19:30

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar oluştu. Doğalgaz kazalarının önüne geçebilmek için uzmanından uyarılar geldi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi, 2135. Sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Dairede ise büyük çapta hasar oluştu.

"PATLAMALAR CİHAZLARIN VE TESİSATLARIN BAKIMSIZLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR"

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)'ta Makine Mühendisi olan Sabri Doğan, doğalgazın güvenli kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Doğan, "Doğalgaz kazaları veya doğalgaz patlamaları ya da zehirlenmeler, genellikle cihazların ve tesisatların bakımsızlığından kaynaklanıyor. Patlamalar, özellikle yetkisiz kişilerin ya da kullanıcının kendisinin tesisata müdahale etmesinden kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar eğer bir değişiklik ihtiyaçları hasıl olursa, kombinin yerini veya ocak bağlantısını değiştirecekler ise bunun gibi bakım onarım gerektiren durumlarda mutlaka yetkili kişilere başvurmalılar, kendileri tesisata müdahale etmemeliler. Yetkili kişiler de tadilatı mutlaka İGDAŞ'a bildirmeleri gerekiyor. Gaz arzını durdurduktan sonra gerekli müdahalenin yapılması gerekiyor. Bu müdahaleler sırasında oluşabilecek en ufak bir aksilik kazalara sebep olabiliyor" dedi.

"TEKNİK EKİPLERİN KONTROLÜNDEN SONRA DOĞALGAZ KULLANIMINA GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Usulsüz kullanımlarla ilgili bilgi veren Doğan, "Bir eve taşındık, baktık ki evde doğalgaz tesisatımız mevcut. İGDAŞ'a gidip kendi adımıza sözleşme yaptıktan sonra, İGDAŞ'ın kontrol etmesi gerekiyor. Teknik ekiplerin kontrolünden sonra doğalgaz kullanımına geçmemiz gerekiyor. Yeni gelen bir kullanıcının doğalgaz tesisatına müdahale yapılıp yapılmadığını, tesisat sızdırmazlıklara uygun olup olmadığını bilme şansı yok. Dolayısıyla İGDAŞ ile sözleşme yapan bütün abonelerimize gerek ilk, gerek ikinci aboneliklerde mutlaka kontrole gidiyoruz. Olumlu bulunması durumunda kullanıma başlayabilirler" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ UNSUR BACALARIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ"

Sabri Doğan, "Doğalgazın güvenli kullanımının en önemli unsurlarından biri de bacaların bakımı ve temizliği. Kış yaklaşıyor, yoğun kullanım başlayacak, kış mevsimi başlamadan önce, özellikle bacalı cihaz kullanan abonelerimizin, cihazın bağlı olduğu bacada belediyeden yetkili baca temizlik ekiplerine bakımını yaptırmaları gerekiyor. Baca temizliği yapılmaması sonucunda bir tıkanıklığın ya da bir göçmenin sebep olabileceği kazalar kötü sonuçlar doğurabilecek kazalar olarak karşımıza çıkar" şeklinde konuştu.

"MENFEZLER YAZ KIŞ AÇIK TUTULMALI"

Doğan, "Güvenli kullanımla ilgili ayrıca önemli bir husus, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması. Bütün doğalgaz kullanılan dairelerde, havalandırma menfezleri mevcuttur. Menfezler, toz ve rüzgar geliyor gibi sebeplerle kapatılıyor. Bu güvenli kullanım anlamında olumsuz bir etki yaratıyor. Menfez kapatıldığı zaman ortam oksijen alamıyor, cihazların yanması için gerekli olan oksijen sağlanmadığı için, karbon monoksit ortaya çıkıyor. Bu da zehirli bir gaz, zehirli gazın ortama yayılması zehirlenmelere sebep olabiliyor. Menfezler yaz kış mutlaka açık tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz cihazına kullanıcının müdahale etmemesi gerektiğini belirten Doğan "Doğalgaz cihazının değiştirilmesi ya da bakım yapılması durumunda, kesinlikle kullanıcı kendisi müdahale de bulunmamalı yetkili bir firmaya başvurarak işlemlerini yaptırmaları ve İGDAŞ'a bilgi vermeleri gerekir. Örnek verecek olursak; kullanıcı cihazı değiştirmek istedi, alt kısımlarında sökme takma işlemleri sırasında vananın açılmasıyla ortama gaz dolması sonucunda patlamalara sebep olabilir" dedi.

"EMNİYET EKİPMANININ BULUNMADIĞI OCAKLAR PATLAMALARA MEYDAN VEREBİLİYOR"

Emniyet tertibatı olan ocakların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Ocağın üzerine yemek unutulması gibi sebeplerle, bir şekilde sönme meydana gelirse, emniyet ekipmanı bulunan ocaklar bir süre sona gazı kesiyor. Emniyet ekipmanının bulunmadığı ocaklar ise ortama gaz akışını devam ettiriyorlar buda patlamalarla sonuçlanan kazalara meydan verebiliyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Sabri Doğan röp

-Genel ve Detaylar

Kaynak: DHA