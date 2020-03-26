Uzmanından "diyabet hastaları kendilerini daha fazla izole etmeli" uyarısı
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Koronavirüs, Sağlık

Uzmanından "diyabet hastaları kendilerini daha fazla izole etmeli" uyarısı

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en ağır seyrettiği hastalık grupları arasında diyabet hastalarının yer aldığını belirterek, bu hastaların kendilerini sosyal ortamlardan daha...

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:04
Uzmanından

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en ağır seyrettiği hastalık grupları arasında diyabet hastalarının yer aldığını belirterek, bu hastaların kendilerini sosyal ortamlardan daha fazla izole etmeleri gerektiğini bildirdi.

Ertuğrul, AA muhabirine, koronavirüsün özellikle 60 yaş ve üzeri yaş grubunda eşlik eden kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk oluşturduğunu söyledi.

Kaç yaşında olursa olsun diyabet hastalarının da bu risk grubunda yer aldığını vurgulayan Ertuğrul, sadece 65 yaş üstündeki vatandaşların değil, diyabet hastalarının da kendilerini sosyal izolasyona tabi tutmaları gerektiğini ifade etti.

Bu tür hastaların evde kalmalarını, zorunlu olarak dışarıya çıkmaları gerekirse mutlaka eldiven ve maske kullanmalarını isteyen Ertuğrul, hijyen koşullarını da hiçbir zaman elden bırakmamaları uyarısında bulundu.

Toplu bir alana girdiklerinde ya da temasta bulunduklarında mutlaka ellerini yüzlerine götürmeden önce yıkamaları ya da kolonya ile dezenfekte etmeleri ikazında bulunan Ertuğrul, ateş, solunum sıkıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösterenlerin vakit kaybetmeden maske takıp, en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerektiğini anlattı.

- Diyabet vücutta tüm dokuları ve organları etkileyebiliyor

Ertuğrul, risk grubundaki hastaların koronavirüsü atlatma süreçlerinin daha ağır bir tablo oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Koronavirüsün bulaşma tekniği herkeste aynı ancak hastalığı atlatma konusu bağışıklık sistemlerine göre farklılık gösteriyor. Diyabet, vücutta tüm dokuları ve organları etkileyebilen, bağışıklık sistemini tahrip edici bir hastalık. Diyabet hastaları bu süreçte kendilerini sağlıklı insanlardan daha fazla izole etmeleri gerekiyor. Çünkü koronavirüsün en ağır etki edeceği riskli hasta grupları arasında diyabetliler bulunmaktadır. Hastalık bu gruptakilerde daha ağır seyretmekte. Yapılan çalışmalarda da bu risk grubundaki ölüm oranları yüzde 10'u aşıyor. Diyabet hastalarının bu süreçte beslenmelerine çok ama çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kan şekeri düzenlemeleri normalin üzerine çıkarsa bağışıklık sistemleri daha fazla etkileniyor."

Kan şekeri regülasyonunun bozulmamasının önemine işaret eden Ertuğrul, her şeker hastasının kendisine göre bir diyeti olduğunu, özellikle bu süreçte diyete daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

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