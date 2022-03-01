Uzmanından diş çürüklerini önlemek için tavsiyeler

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Restoratif Diş Tedavisi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Gündoğdu, ağız hijyeni, diyet alışkanlıkları, ağız kuruluğu, koruyucu ajanların kullanımı ve çapraşık dişlerin diş çürümesinin 5 ana nedeni olduğunu belirterek, "Dişlerinizde şikayet olmasa bile 6 ayda bir kez mutlaka diş hekiminize muayene olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğdu, diş çürüğünün çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminde en yaygın görülen kronik rahatsızlıklardan biri olduğunu anımsatarak, diş çürüklerinin oluşumu ve çürüklere karşı alınabilecek önlemlere dikkati çekti.

Gündoğdu, çürüklerin oluşum sürecini aktararak, "Çürüğün oluşumu için, çürük yapıcı bakteriler ve bu bakterilerin beslenebilmesi için ortamda uygun gıdanın (karbonhidrat), onların yaşayabilmeleri için gerekli bir konakta (diş) yeterli bir süre boyunca bulunması gerekiyor. Bu kronik hastalığın önlenmesi için diş çürüklerinin nedenlerini ve önleyici faktörlerini bilmek önem taşır." değerlendirmesinde bulundu.

Diş çürüğünün, dişlerde fonksiyon ve estetik kaybına sebep olduğunu belirten Gündoğdu, ayrıca kişinin sadece ağız içini değil aynı zamanda tüm sağlığını ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Gündoğdu, ağız hijyeni, diyet alışkanlıkları, ağız kuruluğu, koruyucu ajanların kullanımı ve çapraşık dişlerin diş çürümesinin 5 ana nedeni olduğunu belirterek, "Dişlerinizde şikayet olmasa bile 6 ayda bir kez mutlaka diş hekiminize muayene olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Flor ve kalsiyumdan zengin gargara tercih edilmeli

Ceyda Gündoğdu, diş çürüklerinin oluşmasının nedenlerine ilişkin ise şunları kaydetti;

"Diyetinde ağırlıkla karbonhidrat türevleri olan hastalarda asitli ve şekerli gıda tüketen hastalarda bakterilerin asit üretim faaliyetleri arttığı için çürük oluşumunu hızlandırıyor. Bu sebeple beslenme şeklimize özen göstermeliyiz. Düzenli olarak günde 2 ya da 3 kez etkili diş fırçalamak ta ortamda bulunan gıda artıklarını uzaklaştıracağı için çürük oluşumunu engeller. Buna ek olarak, minerallerin diş çürüğünü engelleyici özelliklerinden dolayı flor ve kalsiyumdan zengin koruyucu gargaralar, cilalar gibi ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanarak çürüklerin önüne geçebilirsiniz. Bu ajanların kullanılmaması dişlerin çürüğe daha yatkın olmasına sebep olur. Ayrıca dişlerin çapraşık olması da fırçalamanın etkinliğini azaltarak plak tutulumunun artmasına neden olur ve çürük oluşumunu arttırır. Tükürük ağız içerisinde doğal bir yıkama etkisi gösterir, bu nedenle ağız kuruluğuna sahip hastalarda çürük riski artar. Eğer ağız kuruluğunuz var ise mutlaka doktorunuza danışın."???????

Gündoğdu, diş çürükleri dişin yüzeyinde küçük bir çukur olarak başlayan tedavi edilmez ise zaman içerisinde ciddiyet kazanacağına dikkati çekerek, "Tedavi aksamalarında çürükler, apselere, diş kayıplarına hatta sistemik hastalıklara dahi yol açabilen kronik bir hastalıktır. Rutin haline getirilen 6 ayda 1 gerçekleştireceğiniz diş kontrolleri ile çürüklere engel olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.