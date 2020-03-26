Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri - Haber
Anne, Sağlık

Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle kaygı bozukluklarının ortaya çıkabileceğini belirterek, çocukların ruh sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:04
Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle kaygı bozukluklarının ortaya çıkabileceğini belirterek, çocukların ruh sağlığını korumak için önerilerde bulundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı sarsan koronavirüsten etkilenmenin "normal" olduğunu kaydetti.

Panikle hareket eden anne ve babaların çocukları kaygılandırmasının kaçınılmaz olduğunu da belirten Ercan, "Anne baba doğru bilgilenip kendisinin ve çocuklarının yapması gerekenleri kafasında netleştirirse çocuklarına güven duygusu aşılayabilecektir.

Güvende olma duygusu afet ve bu tür zamanlarda çocukların en fazla ihtiyacı olan şeydir." dedi.

Gerektiğinde profesyonel yardım alınmasının önemine dikkati çeken Ercan, "Unutulmamalıdır ki kaygı bozuklukları ya da diğer psikiyatrik bozukluklar bir zayıflık göstergesi değil, elde olmayan hastalıklardır. 'Takma kafana', 'iradenle yenersin' gibi kuru tavsiyelerle kaygıyla baş edilmez." ifadelerini kullandı.

Doğru bilgi vermek önemli

Ercan, belirsizlik kavramının kaygıları artırdığını, bu nedenle anne ve babaların çocuklardaki kaygıyı azaltmak için riskler konusunda bilgi vermesi gerektiğini dile getirdi.

Çocukların bilgi kirliliğinden uzak tutulmasını isteyen Ercan, şu önerilerde bulundu:

"Evde daima açık olan televizyondan sürekli salgın haberleri dinleyerek kendimize olduğu gibi çocuklarımızın da ruh sağlığına zarar veririz. Güvenilir kaynaklardan alınacak doğru ve net bilgilerle yetinmeli hem kendi beynimizi hem de çocuklarımızı bilgi bombardımanı ve kirliliğinden korumalıyız. Yapılması gereken edindiğimiz doğru bilgileri kısa ve anlaşılır bir biçimde çocuklarımıza anlatmak olmalıdır."

Günlük rutin bozulmamalı

Kaygı bozukluklarının ortaya çıkmasını engellemek için günlük rutin işleyişi mümkün olduğunca devam ettirmek gerektiğini söyleyen Ercan, "Çocukların uyku, yemek ve ders saatlerini mümkün olduğunca sabit tutmalıyız. Karşılaştığımız bu durum karşısında şaşkınlığımızı azaltmanın en iyi yollarından birisi günlük rutinimizi bozmamaktır. Özellikle uyku ritminin bozulması çocuklarımızın ruh sağlığını olumsuz etkiyebilir. Tıpkı okul zamanında olduğu gibi uyku ve yemek saatlerini düzenli tutmak çocuklarda kafa karışıklığını önlemenin en temel yollarındandır." diye konuştu.

Prof. Dr. Ercan, anne babayla ders çalışmak, oyun oynamak, resim yapmak ya da birlikte yemek hazırlamak gibi aktivitelerin de çocukların kaygıdan uzak kalmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Elektronik cihazlarla uzun süre ilgilenmenin kaygıyı arttırdığını dile getiren Ercan, bu nedenle çocukların ve anne babanın telefon, bilgisayar saatlerini kısıtlamasının da önemli olduğunu söyledi.

"Sabah akşam telefona, bilgisayara gömülen anne babanın çocuklarını bu zor günlerde korumaya çalışması son derece güçtür." diye konuşan Ercan, şöyle devam etti:

"Elektronik araçların kaygıyı artırıcı etkisi gibi egzersiz yapmanın da anksiyeteden korunmaya yararı tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle,

ailece egzersiz yapmak eve kapandığımız günlerde en iyi kaygı gidericidir."

Huy değişikliğine dikkat

Çocukların ruhsal olarak olumsuz etkilenmelerinin en önemli belirtisinin "huy değişiklikleri" olduğunu aktaran Ercan, "Eskiye göre daha sinirli veya hırçın olma, kolay ağlama, tuvaletini kaçırma, yalnız yatamama ve korkularda artış en sık gözlenen belirtilerdir. Bu dönemde anne babanın çocuklarındaki değişikliklere ani tepkiler vermemesi ve normal zamanlara göre daha anlayışlı davranması gerekmektedir." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, hassas dönemde çocukların fazla eleştirilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimiz için 'Evde tutamıyoruz' deyip uyardı: Yasak mı getirelim? Haber
Bir kentimiz için "Evde tutamıyoruz" deyip uyardı: Yasak mı getirelim?
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı Haber
Mali'nin köpük banyosu yapan kızı, cesur küvet pozlarını paylaştı
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Haber
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti Haber
Terim'in doktorundan çarpıcı sözler! Virüsü bulaştıranı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Belediye Başkanı açıkladı! İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi sonucu negatif çıktı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Engin Özkoç Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Akgül Demet Şener Serdar Ortaç Olga Kurylenko
Spor Falcao Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Açıklama Futbolcu Fatih Terim
Şu an buradasınız: Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 11:10:39. #1.14#
title