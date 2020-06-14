Uzmanından çekirge istilası uyarısı
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Uzmanından çekirge istilası uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çiftçilerin son dönemde kavun ve pamuk ekimine gireceğini, bu nedenle çekirge sayılarında artış olabileceğini söyledi.

Uzmanından çekirge istilası uyarısı
14.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:01

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, çiftçilerin son dönemde kavun ve pamuk ekimine gireceğini, bu nedenle çekirge sayılarında artış olabileceğini söyledi.

Son dönemlerde Türkiye'nin de sınırlarında bulunup tehdit oluşturan Fas çekirgesi istilası, en son Hatay'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağlarında bulunan 3 yaylada görüldü. Bahçelerin çekirge istilasına uğraması üzerine DÜ Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, ilaçlama ile bu çekirgelerden kurtulunamayacağını keklik, ördek gibi doğal düşmanların yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Ali Satar, Hatay'da görülen çekirgelerin normalde Türkiye'de bulunan türler olduğunu kaydederek, "Daha önce de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde birçok ilde Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Çermik'de, Çüngüş'de, yakın zamanlarda da çok büyük zararlara neden olmuştu bu tür. Bundan iki yıl öncede yine aynı bölgede büyük bir ilaçlama olmuştu. Fakat daha sonrasında gördük ki bu ilaçlama tek başına yetmiyor. Tekrar büyük bir sayıda artış oldu. Sadece ilaçlama ile biz bu çekirgelerden kurtulamayız. Ne yapmamız lazım, mesela Adıyaman'da çok örnek bir muhtar vardı. Gönüllü olarak keklikleri alıyor, yumurtalarını çoğaltıyor ve doğaya bırakıyor. Siz bir şeyin doğal düşmanlarını yetiştirirseniz onu yok edebilirsiniz. Yoksa ilaçla yok edersiniz, bunlar yumurtalarını toprağın altına bırakıyorlar birkaç santimetre, bunlar tekrar bir kaç yıl sonrasında aynı sayıya varacaktır. Sayı artışına bağlı olarak önlerine ne gelse yiyebiliyorlar. Yani yetişmiş ürünlere zarar verebiliyorlar. Çekirge riskleri her zaman vardır. Çiftçilerimiz bu son zamanlarda kavundur, pamuktur, bu tür ürünlere girecek. Dediğim gibi çekirge sayılarında artış olacaktır. Neden, çünkü doğal düşmanları yok edildiği zaman bunların sayıların her zaman artış söz konusudur. Hatay'dan birçok yere yayılabilir. Bunlar kanatlı türler, daha önce Fas'tan Avrupa'nın birçok yerinden Asya'ya kadar yayılış gösteren bir tür. Tarla kenarlarının sürülmesi gerekiyor, çünkü yumurtalarını daha çok tarla kenarlarına bırakıyorlar bunlar. Bu alanlarında bir şekilde sürülmesi gerekiyor" dedi.

(Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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