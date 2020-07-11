Uzmanından büyük çaplı yangın ve patlama riski olan yerlerin tek merkezden yönetilmesi önerisi
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Uzmanından büyük çaplı yangın ve patlama riski olan yerlerin tek merkezden yönetilmesi önerisi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Yangın Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

11.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:16

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Yangın Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, bu tür olayların Türkiye'de tek bir merkezden yönetilmesi, yeni teknolojileri ilgili birimlere aktarması, tedbirleri alması gereken bir merkez oluşturulması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Soyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışına bakıldığında bu tür fabrikaların Güney Doğu Asya, Çin, Endonezya gibi yerlerde yoğunlaştığını, Avrupa ve Amerika'da da bu tür fabrikaların olduğunu anımsatarak, ABD'nin Oklahoma eyaletinde de benzer bir patlama yaşandığını hatırlattı.

Bu kazaların tamamen ortadan kaldırılabilmesi için ülkenin kendi dinamiklerine, toplumuna uygun yönetmelikler çıkararak, bunları dinamik bir şekilde gelişen teknolojiyle yenileyerek, bu tür patlama ve kazaları engellemenin mümkün olduğunu ifade eden Soyhan, "Araştırma merkezimizdeki çalışmalarda bu tür havai fişek ve benzeri risk taşıyan fabrikalarda risk analizinin nasıl yapılacağı konusunda araştırmalarımız var. 100 kişilik ekibimizle grup grup bu tür çalışmaları sistematik bir yapıda sürdürmeye başladık. Çalışma yapan uzmanlarımızla kurduğumuz ve dünya çapında çalışmalara imza attığımız 'Fire Investigation Türkiye' olarak ülkemizde meydana gelen ve sürekli tekrarlanan yangınlardan dolayı son derece üzgünüz." diye konuştu.

Var güçleriyle bu olayların tekrar yaşanmaması için çalıştıklarını anlatan Soyhan, "6331 Nolu İş Güvenliği Yasası" gereğince her işletmede yangın ve patlamayla ilgili ekiplerin kurulması gerektiğinin yer aldığını bildirdi.

"Bu tür çok riskli bölgelerde bu ekiplerin mevcut işçilerden kurulduğu düşünülürse yeterli olmayacağı aşikar." diyen Soyhan, işçilere verilen sınırlı periyotlardaki eğitimlerle sağlanacak tedbirlerin bu tür çok riskli tesislerde yeterli olmadığını aktardı.

Soyhan, yangında profesyonel ekiplerin bu tür alanlarda çalıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu tür işletmelerde geliştirilen yeni ve farklı ürünlerle risklerin değiştiğini, bu risklerin işçiler tarafından takip edilmesinin ve yönetilmesinin çok zor olduğunu vurguladı.

"Yangın ve patlamalarda tek bir merkezden yönetim çok önemli"

Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türkiye'de uzmanlaşan bir merkez olduklarını, depremde AFAD ve Kandilli Rasathanesi nasıl otorite olduysa SAÜ bünyesinde Yangın Araştırma ve Uygulama Kontrol Merkezini kurmayı hedeflediklerini dile getiren Soyhan, şunları kaydetti:

"Bu tür yangın ve patlamalarda direkt haberleşme kanalı kurup patlama riskleri öncesi bu tür tesisleri uyarabileceğimiz dinamik bir yapıya kavuşmak istiyoruz. Bu yapı NATO, Amerika ve İsveç'te var, sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Bizim için en önemlisi bu tür durumlarda riskli tesislerle bağlantılar kurup, canlı olarak bu tesisleri takip etmemiz mümkün. Bu tür durumları merkezi olarak izleyebileceğimiz bir mekanizmamız yok. Bu tür patlama ve yangınları bir daha yaşamamak istiyorsak bu istatistikleri yapıp ders almamız lazım. Yangın ve patlamalarda tek bir merkezden yönetim çok önemli. Ülke olarak bu noktaya geldiğimizde çok büyük bir mesafe kaydedeceğimize inanıyoruz. SAÜ olarak yangın konularını inceleyen uzmanların en yoğun olduğu üniversiteyiz. Böyle bir merkezin SAÜ'de kurulması çok faydalı olacaktır. Bu patlamadan sonra da görüyoruz ki bu konu artık elzem. Bu konunun Türkiye'de tek bir merkezden yönetilmesi, yeni teknolojileri ilgili birimlere aktarması, tedbirleri alması gereken bir merkez oluşturulması lazım. Yangın olayını online altyapımızla tüm Türkiye'deki itfaiyelere ve yangın sektöründe çalışmalar yürütenlere açabilir ve herkesin aynı standarda gelmesini sağlayabiliriz. Karar verip bu faaliyetleri tek bir yerde toplamamız gerekiyor."

Uzmanından büyük çaplı yangın ve patlama riski olan yerlerin tek merkezden yönetilmesi önerisi

Kaynak: AA

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