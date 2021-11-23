Uzmanından burun estetiğinin 8 faydası

Burun Estetiği ameliyatının sağlık açısından birden çok faydası olduğunu belirten Operatör Dr. Erkan Uygur"Burun estetiğinde, doğru işlem yapıldığında sadece estetik görünüm açısından değil, sağlık açısından da olumlu sonuçlar elde etmek mümkün" dedi.

Burun estetiği ameliyatlarında hastaların yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Operatör Dr. Erkan Uygur, burun estetiğinin sağlığa olan 8 faydasını şöyle sıraladı:

"Kişinin rahat nefes alabilmesi, koku alma duyusunda iyileşme, üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalma, seste ve konuşmada düzelme, horlama şikayetlerinin azalması ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin artması, fiziksel performansın artması."

Burun estetiği sonrası rahat nefes almayı sağlayacağını ifade eden Dr. Uygur "Burun estetiği operasyonlarının en önemli faydası, hastanın rahat nefes almasını sağlamaktır. Operasyon sonrasında burundan geçen hava akciğerler için en uygun kıvama gelir. Bu durumda rahat ve sağlıklı nefes almayı da beraberinde getirir" dedi.

BURUN ESTETİĞİ KOKU ALMA DUYUSUNU İYİLEŞTİRİR

Burun estetiğinin koku alma duyusunu iyileştireceğini vurgulayan Uygur, "Burun ameliyatı ile birlikte hava akımı sağlanır. Burnun işlevlerini en ideal şekilde yerine getirmesi koku duyunuzun da iyileşmesini sağlar. Operasyonun koku almada önemli bir etkisinin olur. Ayrıca burun estetiği üst solunum yolu enfeksiyonlarını da azaltır. Burun tıkanıklığı ve rahat nefes alınmaması durumunda hasta ağızdan nefes alır. Ağızdan nefes almak, kulakları olumsuz etkiler. Burun ameliyatı sonrası burnun iç kısmı düzelir ve üst solumun yolu enfeksiyonlarının oranı azalır" diye konuştu.

SESTE VE KONUŞMADA DÜZELMEYE ETKİSİ VAR

Burun estetiğinin faydalarını saymaya devam eden Dr. Uygur, "Seste ve konuşmada düzelmeye de etkisi var burun estetiğinin. Burun tıkanıklığı nedeniyle genizden konuşma olarak bilinene durum meydana gelir. Kişi zor konuşuyormuş hissi uyanır ve ağızdan havanın yeterince ıslanamaması nedeniyle ses tellerinde tahriş olur. Rinoplasti sonra bu durum ortadan kalkar" diyerek operasyonun konuşmanın düzelmesine etkisini anlattı.

Özellikle evli insanlar için önemli bir sorun olan horlama konusunda da burun estetiğinin etkisini, "Rahat nefes almaya bağlı olarak hastanın horlaması azalır ve uyku kalitesinde artış olur" diyerek açıklayan Dr. Uygur, "İyi uyku sayesinde yaşam kalitesi artar. Kaliteli uyku hem ruhsal hem de bedensel sağlığımız için gereklidir. Rahat nefes alamayan kişiler uyku sırasında sık sık uyanır. Bu durum da uyku kalitesinin bozulmasına sebep olur. Operasyon sonrasında nefes alma problemlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte hastanın uyku kalitesinin artmasına bağlı olarak yaşam kalitesi de artar" sözleriyle aktardı.

FİZİKSEL AKTİVİTELERİ YERİNE GETİRMEDE KATKI SAĞLIYOR

Burun estetiğinin fiziksel aktiviteleri yerine getirmek adına da olağanüstü bir katkısı olacağını vurgulayan Dr. Erkan Uygur, "Fiziksel performans sırasında doğru alınamayan nefes çabuk yorulmaya neden olur. Rahat nefes alınması ile birlikte egzersizler kolaylaşır ve egzersizden verim alınır. ve en önemlisi de kişilerin özgüven sorununu ortadan kaldırır. Burnun yamuk olması nedeniyle yaşanan özgüven sorunları ortadan kalkar ve sosyal hayatta daha başarılı hissedilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.