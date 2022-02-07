Uzmanından 'Burun ameliyatından sonrası' uyarısı

ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, burun ameliyatları sonrası dikkat edilmesi gerekenlere değinerek, "Hastalarımızın ilk 6 ay çok iyi korunmaları gerekiyor. Burun içlerini nemlendirmeleri çok önemli. Ameliyat sonrası ilk 6 ay içinde tramvaya maruz kalındığında ciddi hasarlar oluşabiliyor. Özellikle topla oynanan sporlardan uzak durulması gerekiyor" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrükitif Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit, burun ameliyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Burun ameliyatının plastik cerrahinin en fazla yaptığı ameliyatlardan birisi olduğunu belirten Özbebit, "Sadece estetik amaçlı değil fonksiyonel olarak da burun ameliyatlarını yapıyoruz. İlk kez burun ameliyatı ihtiyacı ya da çeşitli nedenlerle ameliyat olmuş olsa da, ortaya çıkan sorunlardan dolayı yeniden ameliyat gereken hastalarımız da oluyor. Bu hastalar içinde burun şeklinden memnun olmayanlar da bulunuyor. Günümüzde estetik amaçlı gelen hasta sayısında büyük bir artış var. Nefes alışverişimizde çok önemli bir işleve sahip olmasının yanı sıra, yüzümüzde en çok dikkat çeken bir organ olması, yeni ameliyat yöntemleriyle ameliyat başarısının artması gibi nedenlerle burun ameliyatlarına olan talepler artıyor" diye konuştu.

"AMELİYAT YAŞI ÇOK ÖNEMLİ"

Popülerliğinin giderek artması nedeniyle estetik amaçlı burun ameliyatı olmak isteyenlerin yaş grubunun da düştüğüne dikkat çeken Özbebit, "Toplumda daha güzel görünmeye yönelik ciddi bir eğilim var. Güzellik kaygısının başında da burun güzelliği geliyor. Özellikle gençlerimizi etkisi alan bu kaygı, burun ameliyatına olan talebi de artırıyor. 12-13 yaşında henüz adölesan yaşlardaki genç erişkinler de burun ameliyatı olmak istiyor. Ancak bilimsel olarak bu yaşlar ameliyat için uygun değil. Kemik ve doku gelişimi bu yaşlarda devam ediyor. Dolayısıyla genç erişkinlerin ameliyat edilmesi yarardan çok zarar getirir. O nedenle kemik gelişimi tamamlanmışsa burun ameliyatları için başlangıç yaşı 18 yaş olmalıdır" şeklinde konuştu.

'HASTA 10 GÜN SONRA GÜNLÜK HAYATINA DEVAM EDİYOR'

Ameliyat sürecine değinen Özbebit, "Aşırı deformitesi yani nefes alma problemi varsa bu ameliyatın erken yapılmasının ciddi anlamda faydası oluyor. Estetik kaygıları ön planda olan hastalarımızın da nefes fonksiyonunu koruyarak ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ameliyatta halk arasında 'açık ve kapalı' olarak bilinen iki farklı yöntem kullanılıyor. Hastaların nefes alma problemi yoksa daha önce ameliyat olmamışsa kapalı yöntem tercih ediliyor. İç tarafta problem varsa açık ameliyatı tercih ediyoruz. Daha önce ameliyat olmuş hastalarda çoğu zaman mutlaka bir ek kıkırdak destek dokusu gerekiyor. Kıkırdak doku tamamen alınmışsa ameliyat sonrası burnun çökmemesi için kulak arkası ve kaburgadan elde edilen dokular kullanılıyor. Hastanın sağlığı için kıkırdak miktarı ve alınacak doku bölgeleri çok önemli. En sık meme altına denk gelen 5. ve 6. kaburganın kıkırdak kısmından alınan dokuyu kullanıyoruz. Ameliyatlar sonrası hastalarımız, 10 gün sonra günlük hayatına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TOPLA OYNANAN SPORLARDAN UZAK DURMALARI GEREKİYOR'

Ameliyat sonrası hakkında bilgi veren Özbebit, "Tüm burun ameliyatlarında hastalarımızın ameliyatını genel anestezi kullanarak gerçekleştiriyoruz. Hastanede bir gece kalıyorlar. Kapalı burun ameliyatlarının tedavi süresi daha kolay, zira burun daha az tramvaya maruz kalıyor. 1,5 saat gibi kısa süren ameliyatlardan sonra dikiş almıyoruz. Sadece bir hafta sonra tamponu ve alçısını çıkartıp süreci sonlandırıyoruz" dedi.

Ameliyattan sonra hastaların buruna gelen darbelerden korumasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Özbebit korunma ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Hastalarımızın ilk 6 ay çok iyi korunmaları gerekiyor. Burun içlerini nemlendirmeleri çok önemli. Ameliyat sonrası eğer hasta ilk 6 ay içinde tramvaya maruz kalırlarsa ciddi hasarlar oluşabiliyor. Bu dönemde darbeye maruz kalabilecekleri özellikle topla oynanan sporlardan uzak durmaları gerekiyor. Gözlük takmamasını mutlaka öneriyorum. Zira gözlük, burun üstünde ve yanlarında bir baskı yaratıyor. Ayrıca gözlüğe gelen bir darbe, burunu da etkiliyor. Covid-19 riskinden korunmak için kullanılan maskelerin demir kısmını özenle burunlarının üstüne çok sıkı olmadan hafifçe katlayarak kullanabileceklerini belirtiyorum."