Uzmanından böbrek taşı olanlara "oruç" uyarısı
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Uzmanından böbrek taşı olanlara "oruç" uyarısı

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Eyüp Coşar, böbrek rahatsızlığı olan kişilere doktor kontrolünde oruç tutmalarını önerdi.

Uzmanından böbrek taşı olanlara
29.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:20

Medicana Sivas Hastanesi Üroloji Doktoru Op. Dr. Eyüp Coşar, böbrek rahatsızlığı olan kişilere doktor kontrolünde oruç tutmalarını önerdi.

Coşar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanda böbrek rahatsızlığını önlemek için vücudun ihtiyacı olan su miktarını dengeli bir şekilde tüketmeyi tavsiye etti.

İftar ve sahur arasında ara ara su içilmesi gerektiğini belirten Coşar, "Yeteri kadar sıvı alınmaması halinde böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda ciddi ağrılara, idrarda kanamaya yol açabilir. Ayrıca suyun yanı sıra sıvı tüketimi de önemlidir." ifadelerini kullandı.

Lifli gıdaların artırılmasının taş oluşumunu engelleyebileceğini anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırabilir, böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltabilr. Ramazanda iftar ve sahur arasında özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulması konusunda uyarıyoruz. Ayrıca bütün vitaminlerin alınmasının önemli olduğunu söylüyoruz. Lifli gıda tüketiminin artırılması taş oluşumunu engelleyebilir. Limonata sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi önemli bir içecektir."

Kaynak: AA

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