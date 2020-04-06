Uzmanından "Bilinçsiz gıda takviyesi bağışıklık sistemine zarar verir" uyarısı
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Sağlık

Uzmanından "Bilinçsiz gıda takviyesi bağışıklık sistemine zarar verir" uyarısı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı ve fitoterapi uzmanı Hülya Kelleci, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle internetten bilinçsizce gıda takviyesi alımının arttığını belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmeye...

06.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:04
Uzmanından

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı ve fitoterapi uzmanı Hülya Kelleci, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle internetten bilinçsizce gıda takviyesi alımının arttığını belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışırken farkında olmadan vücuda zarar veriliyor." dedi.

Kelleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin virüse yakalanmamak için panik halinde internetten ne olduğunu bilmedikleri gıda takviyesi ve tıbbi cihaz gibi ürünleri satın alarak hem bütçelerine hem de sağlıklarına zarar verdiklerini söyledi.

Yetkisiz birçok internet satıcısının "Bu ilaç kesin çözüm." diyerek ne olduğu bilinmeyen ürünleri sattığını anlatan Kelleci, vitamin, ilaç, takviye, tıbbi cihaz gibi ürünlerin doktor ve eczacılara danışılmadan satın alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Doktor tavsiyesini ve eczacının önerilerini dinleyin"

İnternetten satışı yapılan vitamin, gıda takviyesi ve tıbbi cihaz gibi ürünlerin bilinçsizce satın alınmasının insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Kelleci, şöyle konuştu:

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonrası internetten bilinçsizce gıda takviyesi alımı arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalışırken farkında olmadan vücuda zarar veriliyor. Doktor tavsiyesini ya da bir eczacının önerilerini dinlemeden internette 'kesin çözüm' başlığıyla satılan ürünleri alan vatandaşlar hem paralarını hem de sağlıklarını kaybediyor. Tüketici, bir panikle internette karşısına çıkan sözde gıda takviyesini satın alıyor. Öncelikle kendi ekonomisini ve sağlığını zarara sokmuş oluyor. Daha sonra yanındakilere 'Sen de iç, iyi geliyor.' önerisinde bulunuyor. Böylelikle iyi niyetle de olsa çevresindekilere zarar verebiliyor."

"Tavsiyeyi doktor ya da eczacı yapar"

Kelleci, ilaç, gıda takviyesi ve tıbbi cihaz gibi ürünlerin satın alınırken konunun uzmanından bilgi alınması gerektiğini dile getirdi.

Tavsiyede bulunmanın bütüncül tıp ve ileri eczacılık bilgisi gerektirdiğine dikkati çeken Kelleci, "Tavsiyeyi doktor ya da eczacı yapar. Güvenli olmayan, denetimi bulunmayan bu ürünleri ilaç olarak görmeyen yetkisiz, bilgisiz kişilerin de sahada olduğunu unutmayın. Doğru alışveriş siteleri de var ancak siz yine uzmanınıza danışın ve ihtiyacınız olanı konunun ehli belirlesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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