Uzmanından "aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya davetiye çıkarıyor" uyarısı
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Uzmanından "aşırı dezenfektan kullanımı egzamaya davetiye çıkarıyor" uyarısı

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Karakuzu, aşırı dezenfektan kullanımının egzamaya davetiye çıkardığına dikkati çekerek, "Sabun ve dezenfektan kullanımı nedeniyle Kovid-19 salgını döneminde elde tahriş egzamaları maalesef arttı.

Uzmanından
19.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:36

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Karakuzu, aşırı dezenfektan kullanımının egzamaya davetiye çıkardığına dikkati çekerek, "Sabun ve dezenfektan kullanımı nedeniyle Kovid-19 salgını döneminde elde tahriş egzamaları maalesef arttı." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Ali Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde el dezenfektanı kullanımına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Karakuzu, Türk Dermatoloji Derneği Dermatoalerji Çalışma Grubu'nun el hijyeni kurallarına ilişkin bilgilendirme yaptığını kaydederek, ellerin sabunla yıkanması sırasında tüm takıların çıkarılması ve sonrasında yağ bazlı "nemlendirici" kullanımının önemli noktalar arasında yer aldığını dile getirdi.

Su ve sabunu her yerde bulmanın mümkün olmadığını ifade eden Karakuzu, "El dezenfektanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Mutlaka 3 mililitre dezenfektanı 30 saniye kullanmamız gerekiyor ancak dezenfektandan kalıcı etki beklemeyelim. Suya ulaştığımızda ellerimizi yıkamayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

Son dönemde ellerde sabun ve dezenfektan kaynaklı egzamanın oluştuğuna işaret eden Karakuzu, "Sabun ve dezenfektan kullanımı nedeniyle Kovid-19 salgını döneminde elde tahriş egzamaları maalesef arttı. Sahada çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi de bu yönde." diye konuştu.

Ali Karakuzu, poliklinik hizmeti verdiği İKÇÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde salgın öncesi günde 10 kişinin egzama belirtisiyle kendilerine başvurduğu bilgisini paylaşarak, "Salgın döneminde günde 15 kişi egzama şikayetiyle hastanemize başvuruyor. Bu sayının 20-25'e ulaştığı günler de oldu." diye konuştu.

Karakuzu, egzamaların ilerlemesi durumunda deri bütünlüğünün bozulduğu, durumun ciddileştiği, enfekte egzama tablolarının oluşabildiği uyarısında bulundu.

Vazelin ya da zeytinyağı önerisi

Egzamadan korunmak için renkli, kokulu, boyalı ve sıvı sabunlardan kaçınılması, katı sabun kullanılması gerektiğine dikkati çeken Karakuzu, sabun veya dezenfektanın ardından pahalı nemlendiriciler yerine "deriye bariyer fonksiyonu kazandırması amacıyla" saf zeytinyağı ya da saf beyaz vazelin kullanılabileceğini dile getirdi.

Karakuzu, gün içinde sayısız el yıkamanın ya da dezenfektan kullanmanın her zaman gerekli olmadığı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanları en çok sabun ve dezenfektan kullanan grup. Her hastayı muayene ettikten sonra elimizi sabunla yıkıyoruz ancak her seferinde dezenfektan kullanmıyoruz. El yıkama sayısı konusunda sınırlama yok ancak burada önemli olan nemlendiriciyi ve dezenfektanın sabun yerine geçmediğini unutmamak."

Sahte dezenfektanlar da el egzamalarını arttırdı

Karakuzu, Kovid-19 salgını ilk başladığında piyasaya sürülen çok sayıda sahte dezenfektanın da egzama görülen kişilerin sayısını arttırdığını ifade etti.

Egzama belirtilerinin "çatlama, hafif kızarma, sulantı" olduğunu söyleyen Karakuzu, "Egzamanın önlem alınmazsa daha ileri giderek bakteriyel enfeksiyona neden olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Hastalığa karşı bariyer olarak krem kullanmak yeterli olmuyorsa vatandaşlarımın mutlaka dermatoloğa başvurmasını ve doktor önerisiyle merhem kullanmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Karakuzu, "atopik" adını verdikleri alerjiye yatkın bünyeye sahip olanlarda salgın döneminde daha sık egzamaya rastladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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