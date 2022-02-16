Uzmanından "Aşı oldum diye rehavete kapılmayın" uyarısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, Kovid-19 ile mücadelede aşı olunsa bile rehavete kapılmadan diğer tüm tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiğini söyledi.

Varol, AA muhabirine, son dönemde hem Kovid-19 vaka sayılarının hem de buna bağlı ölüm oranlarının arttığını belirtti.

Bunun, salgına karşı alınan tedbirlerin tam uygulanmamasından kaynaklandığını anlatan Varol, "Aşılama oranlarının artması sanıyorum tüm toplumda bir rehavete neden oldu. Aslında bizler biliyoruz ki aşılama hastalığın bulaşmasını değil, yoğun bakıma yatışlardan ya da ölümlerden korumayı sağlıyor. O yüzden bizler aşı öncesindeymiş gibi tekrar maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Varol, vatandaşların özellikle aşı olmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmeliyiz"

Aşı sayesinde ölüm oranlarında önemli azalma yaşandığına işaret eden Varol, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünlerde toplumda tedbirlere uyulması konusunda bir gevşeklik görüyoruz. Hiçbir kısıtlama yok. Bu kısıtlamaların olmayışı risk iletişimi konusunda da bazı sorunların olduğunu gösteriyor. 'Hiçbir risk yok normal hayatımıza, pandemi öncesi hayatımıza devam edebiliriz, her türlü etkinliğe katılabiliriz.' ya da 'Aşı olduk işte korunmaya gerek yok maskeyi çıkartabiliriz.' anlayışından uzaklaşmamız gerekiyor."

Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal hareketliliğin azaltılmasının önemli olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Aşı olsak da maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Çünkü temas oldukça virüs mutasyona uğruyor. Virüsün mutasyona uğraması sonrasında nasıl davranacağını bilmiyoruz. Daha bulaşıcı, daha öldürücü olabilir, daha hafif seyredebilir. Ama virüsün ortadan kaldırılabilmesi için yapılacak şey, aşılanacağız. Pandeminin ilk başındaki toplumsal önlemler varmışçasına hareket edeceğiz. Aksi takdirde her geçen gün daha fazla ölümle karşı karşıya kalırız."