Uzmanından aşı karşıtlarına aşı olun çağrısı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü uzmanı Prof. Dr. Fatma Sırmatel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, "Nefes alamayan, ölümcül seyreden vakalarımız yok. Neden? Aşı sayesinde.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü uzmanı Prof. Dr. Fatma Sırmatel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, "Nefes alamayan, ölümcül seyreden vakalarımız yok. Neden? Aşı sayesinde. Aşının tabiki yan etkileri olacak. Yüzde 100 hiç birşeyi tedavi edemesiniz." dedi.

Sırmatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslekte 43 yılına girdiğini, aşının bütün enfeksiyon hastalıklarını kurtaran bir simit olduğunu, tarih boyunca bakıldığında aşıyla beraber enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alındığını söyledi.

Kovid-19'un 20219 yılının Aralık ayında çıktığını hatırlatan Sırmatel, "Gerçekten bütün dünya hazır değildi. Bu virüs eskiden beri bilinen birşeydi. Özellikle hayvanlarda hastalık yapıyordu ama tip değiştirdiği için insanlarda çok ağır seyretti. Bütün dünyayı etkileyen bu enfeksiyon hastalığı Çin'de başlayarak bütün ülkelere yayıldı. Şu zaman kadar 200 milyonun üzerinde insan etkilendi ve 4 milyonun üzerinde de ölüm var." diye konuştu.

Sırmatel, globalleşen bir dünyada yaşandığını ifade ederek, "Temas olayı çok hızlı. Bir yerdeki enfeksiyonu orada tutma şansınız yok. Çok kalabalık bir ortam, taşınma ortamıyla, insanlar arası ilişkilerle enfeksiyon hızla ilerlediği için çok hızlı bir aşılamaya girildi. Bütün dünyada 240'ın üzerinde aşılama konusunda çalışmalar başlatıldı." şeklinde konuştu.

"Aşı karşıtlığı tarih boyunca devam ediyor"

"Aşı karşıtı olanları anlamakta zorlanıyorum" diyen Sırmatel, şunları kaydetti:

"Kim ne derse desin ülkemiz bu konuda çok duyarlı oldu. Gerçekten Çin'den çok büyük aşılar getirildi. Aşı yok felan denildi. Hayır aşı var. Şunu bilmek gerekli. Dünya Sağlık Örgütü ve tüm dünya bu konu üzerinde çalışıyor. Bütün dünyaya 11 milyar doz aşı yapılması öneriliyor 2022 yılı itibariyle. Çünkü enfeksiyonu önlemek ancak aşı ile olur. Aşı karşıtlığı tarih boyunca devam ediyor. Bu konuda bitmiş olan hastalıklar tekrar hortlamaya başladı. Difteri aşıları vardı. Difteri aşısı yaptırmayan insanlar özellikle Amerika ve Rusya'daki bir gurup. Difteriden ölenler oldu."

Sırmatel, yoğun bakımlara ağır hastaların gelmediğini vurgulayarak, "Nefes alamayan, ölümcül seyreden vakalarımız yok. Neden? Aşı sayesinde. Aşının tabiki yan etkileri olacak. Yüzde 100 hiç birşeyi tedavi edemesiniz. Tıpta iki kere iki dört etmez. İki kere iki beşte eder, üçte eder. Milyonda bir, elli binde bir, yüz binde bir çok hafif yan etkileri var. Biz bu aşının yan etkilerini başlangıçta lokal etkiler olarak tanımlıyoruz. Üşüme, titreme, ateş, aşının yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık, bir iki hafta içerisinde aşırı bir halsizlik, yorgunluk. Hiç bir zaman bu enfeksiyonun yaptığı ağır tabloyu aşılamada göremiyoruz. " dedi.

Bazı sanatçıların ve hekimlerin aşı yaptırmam dediğini ifade eden Sırmatel, bu duruma bir hekim olarak üzüldüğünü vurguladı.

Kovid-19 ile birlikte hayatın değişeceğini iddia eden Sırmatel, "Artık o kalabalık ve toplantılar yok. Maske hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Ne zaman toplumun yüzde 70'den fazlasının aşılandığı zaman. Artık biz mikropla yaşamaya alışacağız." ifadesini kullandı.

Sırmatel, vaka sayılarında son günler artışların olduğunu kaydederek, "ben dördüncü piki bekliyordum. Bu dördüncü pik doğal bir olay. Biz Akdeniz toplumu olarak samimiyeti çok fazla seven insanlarız. Bazen yanlış ama öpüşmeler, tokalaşmalar, ağız ağıza konuşmalar yapılmamalı. Toplu taşımalarda maske mutlaka kullanılmalı. Artık yaşam değişti. Hayatımız değişecek. O kalabalık ortamlar yok artık. " dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz